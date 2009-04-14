Göçmen kuşlar artık daha fazla yol yapıyor

Göçmen kuşların yolları, sanayi ürünlerinden atmosfere salınan gazlar yüzünden ısınan dünyada giderek değişiyor, uzuyor.



Zoologlar ve ekoloji (çevre bilim) uzmanlarına göre, göçmen kuşlar, 10 bin yıl önce sona eren son Buzul Çağı'ndan beri en zor günlerini yaşamaya başladı.



Durham Üniversitesi'nden Stephen Willis'in İngiliz zoologlar ve çevrebilim uzmanlarına dayanarak Reuters ajansına verdiği bilgiye göre, örneğin ötleğenler, çalı bülbülleri, Afrika'ya yılda iki kez yaptıkları, gidiş-dönüş 6 bin kilometrelik uçuş yollarını 400 km'ye kadar uzatmak zorunda kalmış bulunuyor.



Avrupa-Afrika-Asya göç yollarında 500 milyon kuşun bazılarının ağırlığı sadece 9 gram düzeyinde.



Akgözlü ötleğen, çizgili ötleğen, karatepeli ötleğen, akgerdanlı ötleğenle çalı büllleri, 2071-2100 yıllarında kışın Avrupa'dan gelip Sahra Çölü'nü aşmak için daha uzun uçmak zorunda kalacak.



Cambridge Üniversitesi ile İngiltere Kraliyet Kuşları Koruma Derneği uzmanlarının katılıdığı Journal of Biogeography dergisinde yayınlanan araştırmada, her yıl Afrika'dan Avrupa ve Asya'ya geçen 500 milyon kuş, dünyanın ısınması ve buzların erimesinden ötürü kötü etkilenecek.



Zoologlar, en yetenekli yol değiştirici göçmenlerden olan çalı bülbülü ve ötleğen türlerinin göç yollarına bakıldığını belirterek bazı türlerin "yeni kısa göç yolları keşfedeceklerini" söyledi.



Kuşlar, Afrika-Sahra Çölü 6 bin yıl önce "nispeten yeşilken" daha rahattı.



Yakından bir örneğe bakmak gerekirse şu kaydediliyor:



Kıbrıs ötleğenleri, "göçü bıraktı" ve tamamen adada yaşıyor.

