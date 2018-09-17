Göçmen karşıtı ırkçı şiddet mesajı paylaşan 4 kişiye Facebook yasağı

Sosyal medya ağı Facebook üzerinden göçmenlere yönelik ırkçı ve şiddet içerikli mesajlar yazan 4 İtalyan, 6 ay boyunca Facebook'a girmeme ve bu sürede göçle ilgili kitap okuyup film izleyerek mahkemeye bunlarla ilgili yorumlarını içeren bir "ödev" sunma cezası aldı.

Venedik kentinde yaşayan 34-56 yaşları arasındaki 4 İtalyan, Facebook'a göçmen ve mültecilerle ilgili yazdıkları ırkçı ve şiddet içerikli mesajlar yüzünden mahkemelik oldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre bu 4 kişi geçen yıl Temmuz ayında göçmenler hakkında "Pis insanlar, ölmeliler, biriyle karşılaşırsam üzerine akü asidi dökeceğim ki burada istenmediklerini anlasınlar", "Onlar içindeyken binayı yakalım" gibi mesajlar yazdı.

Irk, etnisite, milliyet ve dine dayalı nefret propagandası ile şiddete teşviki yasaklayan Mancino Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle bu 4 İtalyan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Venedik'te görülen davada mahkeme, sanıkların 6 aylık bir deneme sürecine tabi tutulması ve nihai hükmün bu 6 ayın sonunda verilmesi kararı aldı.

"Mahkemeden emsal karar"

Mahkemenin bu ara kararına göre 4 sanık, 6 aylık süre boyunca Facebook'a girmeyecek, göç konulu kitap okuyup film izleyecek.

6 ayın sonunda da, bu süreçte edindikleri bilgi ve izlenimleri yazılı olarak mahkemeye sunacaklar. Sanıklar ayrıca 200 euro tazminat ödeyecek ve haftada 4 saat kamu hizmeti yapacak.

Mahkeme bu 6 ayın sonunda sanıkların "derslerini aldığına" kanaat getirirse haklarında başka bir cezai yaptırım uygulanmayacak.

İtalyan basını haberi "Mahkemeden emsal karar", "Büyük bir medeniyet örneği" gibi yorumlarla verdi. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda ise ırkçılığın "sosyal medyadan uzaklaştırma" ile cezalandırılmasının yeterli olmadığı belirtildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı da "Kitap okumak, film izlemek ve yazı yazmak bir cezalandırma yöntemi olduysa yolun sonuna geldik demektir" diye yazdı.