Göçmen kaçakçılığı şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ\'ın Malkara İlçesi\'nden Keşan yönüne giden Ş.M. yönetimindeki 11 SK 293 plakalı otomobil, B.K. yönetimindeki 34 TAZ 61 plakalı taksi ve E.K. yönetimindeki 34 HY 4616 plakalı minibüsü Yenimuhacir Kavşağı\'nda durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasadışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 9\'u kadın 33 kaçak yakalandı. Kaçaklar ve 3 organizatör gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheliler Ş.M., B.K. ve E.K. ise ifadelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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