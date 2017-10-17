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Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 Ukraynalı tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a göçmen kaçakçılığı yapma hazırlığında oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 3 Ukraynalı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

17 Ekim 2017 02:13

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a göçmen kaçakçılığı yapma hazırlığında oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 3 Ukraynalı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Dalyan Köyü Mevkii\'nden Ukrayna bandıralı 12 metre uzunluğundaki yatla 51 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na kaçırma hazırlığında oldukları tespit edilip gözaltına alınan Ukrayna uyruklu İ.B., M.M. ve O.B, bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 

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