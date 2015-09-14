Göçmen faciasında iki aylık bebeği babası böyle kurtardı

Ege Denizi'nde dün Farmakonisi Adası'nın doğusunda 120 kişiyi taşıyan lastik botun batması sonucu 4'ü bebek, 10'u çocuk, toplam 34 göçmenin hayatını kaybetmesinin hemen ardından Midilli Adası'nın 100 metre açıklarında çekilen görüntüler yürekleri dağladı. İki aylık bir bebek babası tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Bindikleri lastik bot batan Suriyeli ve Afgan göçmenlerin kıyıya yüzmeye çalışırken çekilen görüntüleri arasında bir kare vardı ki krizin ulaştığı boyutları bir kez daha gözler önüne serdi.

Reuters tarafından servis edilen fotoğraflardan birinde iki aylık bir bebek babası tarafından kıyıya ulaştırılmaya çalışılırken görülüyor.

Bölgede yaşayanların göçmenlerin kıyıya çıkmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Reuters foto muhabiri, dün 90 dakika içinde Türkiye'den hareket eden 10 lastik botun Midilli'ye ulaştığını bildirdi.

Dün bu fotoğraflar çekilirken, Yunanistan'da geçici hükümetin başbakanı Vasili Thanou, Midilli Adası'nı ziyaret ediyordu.

Öte yandan, bugün Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin içişleri bakanları, Avrupa Komisyonutarafından 160 bin göçmenin 22 üye ülke arasında paylaştırılmasına yönelik önerisini görüşecek.