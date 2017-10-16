Göçmen Dairesi casusluk iddialarını soruşturacak

Alman birinci televizyon kanalında yayınlanan Report Mainz haber programı ile Der Spiegel dergisinin, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi‘nin (BAMF) bazı Türk çalışanlarının, iltica başvurusunda bulunan Türklere ait bilgi sızdırdığı yönündeki haberi geniş yankı buldu. Report Mainz ve Der Spiegel haberlerinde, BAMF'ın bazı Türk çalışanlarının, iltica başvurusu yapan bazı Türklere dair bilgileri Türk hükümetine yakın gazete ve televizyonlarına ilettiğini öne sürdü. Haberde iltica başvurusu yapan Türklerin "terörist" olarak nitelendirildikleri ve başvurularının ardından Türk gazete ya da televizyonlarına Almanya'da kaldıkları yerlerin iletildiği ileri sürüldü. Polisin bu yönde yapılan iki şikayeti soruşturduğu bilgisine yer verildi.

BAMF'ın açıklaması

BAMF medyada yer alan bu iddialarla ilgili açıklama yaptı. BAMF sözcüsü Nürnberg'de yaptığı açıklamada, kurum bünyesinde çalışan bazı Türklerin Türk medyasına bilgi sızdırdığı yönündeki iddiaların "doğru ve kapsamlı" bir biçimde soruşturulacağını söyledi. Sözcü bilgi sızdırma iddialarının merkezi bir şikayet olmadığını, 2017 yılı Mayıs ayından bu yana BAMF çalışanlarına yönelik olarak "tarafsızlık yükümlülüğünün" ihlali gerekçesiyle toplam 16 şikayet yapıldığını ve üç vakada çalışanlarla yolların ayrıldığını kaydetti. Bu yıl 15 vakada ise BAMF'a çeviri yapan tercümanlarla işbirliğinin sonlandırıldığını vurgulayan sözcü, "Ancak bu vakaların hiçbiri ARD ya da Der Spiegel'in haberinde aktardıkları tabloya uymamaktadır" dedi.

"Çevirmenin yorum katması yasak"

Çevirmenin görevinin, çeviri yaptığı kişinin sözlerini bire bir aktarmak olduğunu söyleyen sözcü, iltica başvurusunda bulunan kişinin kökeni, dini ya da sahip olduğu siyasi görüşe dair kişisel görüş, değerlendirme ya da yargılayıcı ifadelerin dile getirilmesinin yasak olduğunu belirtti. Sözcü iltica başvurusunda bulunan kişilerin çevirmenin böyle bir tavır sergilediği şüphesine kapılması halinde her zaman güvenlik birimleri ya da BAMF'a şikayette bulunabileceğini hatırlattı. Sözcü iltica başvurusu yapan kişilerin yaptığı şikayetlerin haklı bulunması halinde, söz konusu çevirmenle işbirliğinin sona erdirildiğini belirtti.

BAMF'a çalışan toplam 7 bin 500 çevirmenin yaklaşık 500'ünün türkçe çeviri yaptığı açıklandı. Söz konusu çevirmenlerin BAMF'a serbest olarak çalıştığı, kadrolu olmadıkları kaydedildi.

dpa, HT/BK

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