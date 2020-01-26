Göçmen çocuklar şenlikte buluştu

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Göçmen Dayanışma Derneği (GDD)’nin Şişli Belediyesi işbirliği ile düzenlediği ‘Çocuk Şenliği’ Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi’nde yüzlerce göçmen çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Dernek, düzenlediği etkinliklerle İstanbul’un farklı yerlerinde yaşayan birçok göçmen aile ve çocuğu bir araya getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü (24 Ocak) yine bu amaçla düzenlenen şenlik, aileleriyle gelen çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Farklı birçok etkinliğin yer aldığı şenliğin program akışı çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

İlk defa tanışan çocuklar eğlenerek kaynaştı

Çocukların arkadaşlık ve güven ilişkilerini güçlendirmeye, öz farkındalık ve öz benlik gelişimlerini ve becerilerini desteklemeye yönelik yapılan etkinlik, çocukların kaynaşması amacıyla oynanan tanışma oyunuyla başladı.

Şenlik, hareket ve danslarla devam etti. Ardından ‘Kapla Sihirli Tahtalar Atölyesi’, Sihirli Anahtarlık Atölyesi’ ve ‘Kil Atölyesi’ gibi atölyelerle çocukların farklı yeteneklerini deneyimlerken eğlendiği birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Derneğin hazırlattığı yemeklerin ikram edildiği etkinlik, öğleden sonra da enerjisinden bir şey kaybetmeyen çocukların coşkularıyla devam etti.

Bir oyun bitti diğeri başladı

Öğleden sonra ‘Kuş Sürüsü’, ‘Kollektif Satranç’ ve ‘Aynalama’ oyunlarıyla süren etkinlik ardından ‘Balık Ağı’ ve ‘Daire Körebe’ adlı “Barışa Oyna” etkinlikleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Öte yandan şenliğe çocuklarıyla birlikte katılan aileler de farklı bir alanda kültürel müzikler eşliğinde eğlendi.

Şenlik ile ilgili düşüncelerini dile getiren derneğin Proje Koordinatörü Erhan Keleşoğlu şöyle konuştu:

“Bu etkinlikle dernek, öncelikle mülteci çocukların psikolojik gelişimine destek vermek, yaratıcı sanat aktiviteleriyle tanışmalarını sağlamak arzusundaydı. Bunu yaparken annelerini de gönüllerince eğlendirmeyi, ülkelerinden zorla ayrılmak zorunda kaldıktan sonra yaşamın yükünü önemli oranda sırtlayan mülteci kadınlar arasında bir dayanışma duygusu yaratmayı hedeflemekteydi. Buna kısmen de olsa katkı sağlamaya çalıştık.”

Etkinlik, yorgunlukları yüzlerine sinen çocukların yeni edindikleri arkadaşlarıyla başka bir etkinlikte buluşma umuduyla vedalaşmalarıyla sona ermiş oldu.