Göçerler yaylada bayramlaştı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Korkut ilçesindeki yaylalara çadır kuran göçerler, Kurban Bayramı\'nı burada geçiriyor.

Siirt\'ten ilkbahar ayında yola çıkıp Muş\'un Korkut ilçesine gelerek yaylalara çadır kuran göçerler, Kurban Bayramı\'nı da burada geçirdi. Bayramı kurdukları çadırlarda karşılayan göçerler, akrabalarından uzak buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi. Hayvancılık yapan göçerlerden Kasım Çelik, yaylaya akrabalarla birlikte geldiklerini, bayram namazını da çadırda kıldıklarını söyledi. Çelik, \"Yaklaşık 2,5 ay sonra tekrar memleketimize dönüyoruz. Memleketimizden uzak olduğumuz için buradaki büyüklerimizin elini öptük, bayramlaştık. Bayramlaşmanın ardından kurban kestik ve hep birlikte yemek yedik. Çocuklar çadırlar arası şeker topladı\" dedi.

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