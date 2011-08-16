-Göçerler sorunlarına çözüm istiyor ŞANLIURFA (A.A) - 16.08.2011 - Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi konumundaki Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğünün arazisinde yaşamını sürdüren göçerler, elektrik, su, ulaşım ve eğitim sorunlarının çözülmesini istiyor. Viranşehir ile Ceylanpınar ilçeleri arasında kalan yerleşim alanlarında, derme çatma evlerde yaşayan göçer aileler, genellikle hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Tarım İşletme Müdürlüğünün bilgisi dışında bulundukları yerde inşaat yapmaları yasak olan göçerler, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğünün henüz bölgede faaliyete başlamadan önce akrabalarının şu an bulundukları topraklarda yaşadığını öne sürüp, bu arazilerin topraksız köylülere dağıtılması ve bu alanlardaki eksiklerin giderilmesini talep ediyor. Bölgedeki bazı yerleşim birimlerinin bağlı olduğu Ceylanpınar'daki Birlik Mahallesi'nin Muhtarı Halef Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini ziyaret eden tüm yetkililere göçerlerin sorunlarını illettiklerini anlattı. Birkaç yıl önce dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkililerinin bölgede incelemede bulunduğunu ve göçerlere bulundukları yerlerde oturma hakkı tanınması için evrak verildiğini öne süren Doğan, ''Sorunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz'' dedi. Viranşehir sınırlarındaki Kartal yerleşim biriminde oturan Abdülkadir Elverir de elektriği bulunmayan yerleşim alanında, içme suyu ihtiyaçlarını da çevredeki kuyulardan temin ettiklerini belirterek, ''Ramazanda soğuk su bile içemiyoruz'' diye konuştu. 210 kişinin yaşamını sürdürdüğü yerleşim biriminde yol, su ve elektrik gibi sorunlardan yakınan Elverir, ''Ceylanpınar Tarım İşletmesi kurulmadan önce dedelerimizin dedeleri burada yaşıyordu. Sorunumuzun çözülmesini istiyoruz'' şeklinde konuştu.