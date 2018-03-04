Göcek'te oltayla balık tutma yarışması

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi\'nde, Göcek D Marin\'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada, oltayla balık yakalama yarışması yapıldı. \'En Büyük Balık\', \'En Ağır Balık\' ve \'En Fazla Balık\' kategorisi olmak üzere 3 dalda verilen ödüller için kıyasıya verilen mücadeleler, heyecan yarattı.

Göcek D Marin\'de güneşli güzel bir havada gerçekleştirilen oltayla balık tutma yarışına; D Marin Müdürü Onur Ugan\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte, ekmek arası balık ikramında da bulunuldu. Kıyasıya geçen yarışma, heyecan yarattı. En uzun balığı 38.5 santimetreyle Eray Soyalp, en ağır balığı 790 gram ile Ece Ünlü, en çok balığı 19 balık ile Fatih Tacer tuttu. Derecelere girerek kupa kazananlar ödüllerini D Marin Müdürü Onur Ugan\'ın elinden alırken, ayrıca tuttukları balıkları denize geri bıraktıkları için Cemalettin Sert ve Rıza Kahvecioğlu özel ödüle layık görüldü.

Her yıl şubat ayının son günlerinde yarışmanın düzenlendiğini belirten D Marin Müdürü Onur Ugan, \"Bu yıl mart ayının ilk haftası gerçekleştirdik. Çevrede balığın farkına varılsın denizin ve deniz kültürümüzün farkına varılsın. Bunların farkına varılması için bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Her yıl daha çok ilgi görüyor. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum ayrıca yarışmaya katılan arkadaşlarımız çevre ve doğa dostu insanlar. Bu duyarlılıklarından dolayı da herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi. Yarış başlamadan önce şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, yarışmalara bu yıl 98 yarışmacı katıldı, çok sayıda kişi güzel hava nedeni ile seyir için alana geldi.



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