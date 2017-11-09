Göcek Yarış Haftası'nda son yarış için yelken açıldı

Nilüfer DEMİR/FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de bu yıl 15\'incisi düzenlenen Sonbahar Göcek Yarış Haftası\'nda, yelkenciler son yarış için etkinliğin üçüncü gününde de dümen başına geçti.

Göcek Yat Kulübü ve D-Marin Göcek Marina tarafından Göcek Mahallesi\'nde düzenlenen 15\'inci Sonbahar Göcek Yarış Haftası\'nda yelkenciler, yarışların son gününde, 5\'inci ve son yarış için saat 12.45\'te denize açıldı. IRC tekneleri yaklaşık 7.5 millik, Göcek-Yılanlı Adası-Zeytinli Adası-Yassıca adaları-Göcek Adası-Göcek rotasında yarışırken, IRC Charter tekneleri ise 5 millik Göcek-Göcek Adası-Göcek rotasında mücadele edecek. Rüzgarın az olması nedeniyle yelkenciler, zor durumda kaldı. Yarışmacılardan \'Irmak Yatçılık ve Ege 8\' teknesinin sahibi Salih Salcı, yarışların çok keyifli geçtiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Yarışlar bizim için çok güzel devam ediyor. Çok eğleniyoruz, keyifli günler geçiriyoruz. Geçen sene de katıldık biz bu yarışa. Burada bölgeyi çok iyi biliyorum. Hava hafif olmadı mı biraz sıkıntı oluyor. Ama doğasıyla dünyanın hiçbir yerinde böyle bir parkur bulamaz herhalde yarışçılar. Çok güzel parkurlar. İlk 2 günde gerçekleşen 4 yarışta, 3 birincilik bir ikincilik aldık. Geçen yıl da öyleydi alıştılar bize. Çok büyük bir aksilik olup batmazsak, kategorimizde de Over All\'da da birinci olacağız gibi gözüküyor.\"

Bir diğer yarışmacı \'Altai\' teknesi ekibinden Yiğit Eroğlu ise, çok keyifli bir hafta geçirdiklerini anlatırken,şöyle konuştu:

\"Bugün de son yarışa çıkacağız. Biz IRC 1 sınıfında yarışacağız. Altai teknesiyle ilk kez bu yarışa giriyoruz. Hatta ben ilk kez bu yarışa katıldım. Bodrum ve Marmaris\'te yarışlara katılmıştım ama ilk kez geliyoruz. Tekne buraları biliyor. Bizim için keyifli geçti, eğlenceli geçti ama rüzgar çok az. Bizim teknemiz biraz daha gezi teknesi ve ağır bir tekne. O yüzden az rüzgarda kolay ilerleyemiyoruz. En iyi derecemiz bir üçüncülük elde ettik. Parkurlar iyiydi. İlk gün koyun dışına çıktık ve bir şamandıra yarışı yaptık. Dünde de güzel bir rotamız vardı. Rüzgar olduğu sürece yarışmak oldukça keyifli.\"

Yelkenciler bugün saat 20.00\'de D-Marin Göcek Marina\'da düzenlenecek ödül töreninde genel klasmanda dereceye giren yelkencilere ödülleri verilecek. Genel Klasmanda 71 tekne arasında birinci olan tekne ekibine 10 Kasım Atatürk Kupası verilecek.

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