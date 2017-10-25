Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde basın açıklaması yapan Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Günal Dal, Göcek Tüneli\'nin ücretsiz olmasını istedi.

Muğla- Antalya karayolu üzerinde bulunan Göcek Tüneli\'nden geçiş ücretlerinin zamlanması ile birlikte geçen ay internet üzerinden \'Göcek Tüneli Ücretsiz\' olmalı, \'Biri Bu Soyguna Dur Demeli\' başlıkları altında imza kampanyası başlatıldı. Bazı vatandaşlar ise \'Göcek Tüneli Geçiş Ücretlerini Protesto Ediyoruz\' sloganı altında eylem yaparak vatandaşları tüneli değil, eski yolu kullanmaya çağırdı. Vatan Partisi de Fethiye, Ortaca ve Köyceğiz\'de, Göcek Tüneli\'nin ücretsiz olması için imza kampanyası başlattı, kısa sürede 70 bin imza toplandı.

Bugün de Vatan Partisi Muğla İl Başkanlığı tarafından Göcek Tüneli\'nin ücretsiz olması için basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına, Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Günal Dal, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ilçe başkanları ile gençlik kolları üyeleri ve bazı partililer katıldı. İl Başkanı Günal Dal, açıklamayı Göcek Tüneli gişeleri önünde yapmak istediklerini, ancak güvenlik gerekçesiyle izin alamadıklarını dile getirdi. Güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelmemek için Ortaca Cumhuriyet Meydanı\'nda biraraya geldiklerini söyleyen Dal, 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle 13 milyon dolar harcanarak yapılan Göcek Tüneli\'nin 2006 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldığını belirterek şunları söyledi:

\"13 hükümet ve 8 başbakan eskiten, 17 yılda tamamlanabilen, Muğla ile Antalya\'yı birbirine bağlayan, 12 metre genişliğinde ve 7.40 metre yüksekliğindeki 950 metrelik tünel tek paralı tünel konumundadır. Devletin millete hizmet etme sorumluluğu doğrultusunda ulaşım, seyahat özgürlüğünü ve hakkını kısıtlamaması gerekir. Fakat ülkemizde bulunan 172 tünelden ücretli olan tek tünel konumundaki Göcek Tüneli devletin bu anlayışı ile ters düşmektedir. Göcek Tüneli\'nin ücretli olması ve bu ücretin artık tahammül edilemeyen boyutlara ulaşması bugün bizi burada toplanmaya itmiştir. Tünelden her geçişte ücret vermek durumunda kalan araç sahipleri mağdur bırakılıyor\" dedi.

Benzin fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde Göcek Tüneli\'nin ücretli olmasını kabul etmediklerini vurgulayan, geçişlere zam yapılırken, tünelin ise bakımsız bırakıldığını öne sürdü.

Göcek Tüneli\'nin yanına yapılan yeni tünelin ise bitmiş olmasına rağmen henüz hizmete açılmadığını öne süren Günal Dal, yapılan zamların geri çekilmesini istedi.

Basın açıklaması sonrası grup, bir süre slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.

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