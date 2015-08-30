'Göcek koyları imara açılıyor' haberlerine Orman ve Su işleri Bakanlığı'ndan açıklama

Göcek koyları olarak bilinen Akbük, Taşyaka, Göbün ve Küçük Sarsala koylarının kiralama yoluyla turizm tesislerin yanı sıra bireysel yapılaşmaya da açılacağı haberlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Göcek Koyu'nun imara açıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirten Bakanlık, koyda otellerin kurulmasının mevcut mevzuatlara göre mümkün olmadığı ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında “Göcek Koyu'nun imara açıldığına” dair gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mesire yerlerinin 29 yıllığına kiraya verilmesi, bu yerlerden faydalanan vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verilebilmesi içindir. Mesire yerleri 3 yıllığına, 10 yıllığına veya 29 yıllığına kiraya verilebilmektedir. 16-17 Eylül 2015 tarihlerinde yapılacak olan ihalede 10 yıllığına ihaleye çıkartılmıştır" denildi.

Mesire yerlerinde planların dışında herhangi bir yapı veya tesisi yapma imkanı bulunmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu Bölgeler Birinci Derece Doğal Sit, Göcek-Fethiye Özel Çevre Koruma sahası ve aynı zamanda 3621 Sayılı Kıyı Kenar kanuna tabi olması nedeniyle mevcut tesisler tadilat yapılarak kullanıma sunulacak. Yeni yapılması gereken tesisler ise yapılmadan önce ilgili kurumlardan onay alındıktan sonra yapılacaktır. Bu nedenle koylarda kesinlikle tahribat olmayacaktır. Aksi takdirde sözleşmeler derhal iptal edilmektedir. Bu konuda da bakanlığımız tarafından çok sıkı bir denetim yapılmaktadır. Bütün mesire yerleri her ay şeflik bazında, 6 ayda bir de bölge müdürlüklerimiz tarafından oluşturulan 5 kişilik komisyonlar marifetiyle çok iyi bir şekilde denetlenmektedir."

138 mesire yeri kapatıldı

Bölgede çok sıkı bir şekilde denetim yapıldığı, 2015 yılında vatandaşlara iyi hizmet vermeyen 138 mesire yerinin kapatıldığı, yönetmeliklerde her mesire yeri tipinde nelerin yapılacağının çok açık bir şekilde belirtildiği ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Mesire yerleri, işletmecinin elinde olduğu sürece tip değişikliğinin yapılmayacağı yönetmelikte çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Şikayete konu olan koylar mesire yeri olmadığı halde mesire yeri şeklinde işletilmekteydi. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından bu koylar, tesis açısından kapsamı en dar olan C tipi mesire yerlerine dönüştürüldü. C tipi mesire yerlerinde otellerin kurulması mevcut mevzuatlarımıza göre mümkün değildir. Mesire yerlerinde yapılacak diğer tesislerin büyüklükleri de 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 14. maddesi, Mesire Yerleri Yönetmeliği ve 300 Sayılı Mesire Yerleri Uygulama Tebliğinde çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Mevzuat dahilinde oluşturulan onaylı planlara aykırı hareket edilmesi durumunda sözleşmeler derhal iptal edilecektir."

2013 yılında çıkan Mesire Yerleri Yönetmeliğinden sonra vatandaşlardan gelen şikayetlerin büyük oranda azalmasının yapılan iş ve işlemlerin doğru olduğunun göstergesi olduğu vurgulandı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işlemler sonucu hem devletin zarar görmesinin önlendiği, hem de vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunularak mesire yerlerinin mevzuatlara uygun olarak işletilmesinin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler neticesinde söz konusu yerlerin mevcut yapı ve tesislerinin standartlara uygun hale getirilerek ve verilecek hizmetin kalitesini yükseltmek gayesiyle şeffaf ihale yoluyla kiraya verileceği kaydedildi.