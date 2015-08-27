Göcek koyları için yeni ihale!

Göcek koyları olarak bilinen Akbük, Taşyaka, Göbün ve Küçük Sarsala koyları yeniden ihaleye çıktı. Orman Genel Müdürlüğü Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan duyuruya göre ihale 16-17 Eylül 2015 tarihlerinde yapılacak. Daha önceki ihalede tesis yapılaşması için turizm işletmecileri için yapılan ihaleye bu kez şartnamedeki şartları yerine getirebilen her vatandaş katılabilecek. Kiralamayla doğal güzelliği ile ünlü koylar tesislerin yanı sıra bireysel yapılaşmaya da açılacak.

Kiralanacak koylar için muhammen bedeller ve geçici teminat miktarları şöyle belirlendi:

Akbük: 250.000 TL / 62.500 TL

Taşyaka: 200.000 TL / 50.000 TL

Göbün: 250.000 TL / 62.500 TL

Küçük Sarsala: 150.000 TL / 37.500 TL

10 yıllığına kiralanacak

Akbük koyu 1.04, Taşyaka 1.93, Göbün 1.14, Küçük Sarsala 1.18 hektarlık ormanlık alana sahip...

10 yıllığına kiraya çıkarılacak koyların kiralanması daha önce de gündeme gelmiş ancak Muğla 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İlk ihalede koylar 29 yıllığına kiralanmış, muhammen bedeller 100 bin lira seviyesinde olmuştu.

‘İkinci İztuzu olur’

TEMA Vakfı Muğla İl Temsilcisi Doç. Dr. Sergender Sezer daha önce yaptığıu açıklamada “Kıyılarımızda talanın bu boyutlara ulaşacağını tahmin etmiyorduk. Bu koylarda çok önemli habitatlar var. Bilindiği gibi oralar özel çevre koruma alanları. Bu yerleri mesire yeri adı altında kiraya verip betonlaştıramazsınız. İztuzu’nda ayağa kalktığımız gibi burada da ayağa kalkarız” demişti.

İşte o duyuru

Orman Genel Müdürlüğü Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan duyuru şöyle:

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü, Küçük Sarsala, Göbün, Akbük ve Taşyaka C tipi mesire yerlerinin işletme hakkının kiraya verilmesi ihalesi