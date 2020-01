Göcek koyları için yeni ihale!

Göcek koyları olarak bilinen Akbük, Taşyaka, Göbün ve Küçük Sarsala koyları yeniden ihaleye çıktı. Orman Genel Müdürlüğü Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan duyuruya göre ihale 16-17 Eylül 2015 tarihlerinde yapılacak. Daha önceki ihalede tesis yapılaşması için turizm işletmecileri için yapılan ihaleye bu kez şartnamedeki şartları yerine getirebilen her vatandaş katılabilecek. Kiralamayla doğal güzelliği ile ünlü koylar tesislerin yanı sıra bireysel yapılaşmaya da açılacak.

Kiralanacak koylar için muhammen bedeller ve geçici teminat miktarları şöyle belirlendi:

Akbük: 250.000 TL / 62.500 TL

Taşyaka: 200.000 TL / 50.000 TL

Göbün: 250.000 TL / 62.500 TL

Küçük Sarsala: 150.000 TL / 37.500 TL

Akbük koyu 1.04, Taşyaka 1.93, Göbün 1.14, Küçük Sarsala 1.18 hektarlık ormanlık alana sahip...

10 yıllığına kiraya çıkarılacak koyların kiralanması daha önce de gündeme gelmiş ancak Muğla 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İlk ihalede koylar 29 yıllığına kiralanmış, muhammen bedeller 100 bin lira seviyesinde olmuştu.

TEMA Vakfı Muğla İl Temsilcisi Doç. Dr. Sergender Sezer daha önce yaptığıu açıklamada “Kıyılarımızda talanın bu boyutlara ulaşacağını tahmin etmiyorduk. Bu koylarda çok önemli habitatlar var. Bilindiği gibi oralar özel çevre koruma alanları. Bu yerleri mesire yeri adı altında kiraya verip betonlaştıramazsınız. İztuzu’nda ayağa kalktığımız gibi burada da ayağa kalkarız” demişti.

Orman Genel Müdürlüğü Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan duyuru şöyle:

​İHALE İLANI

DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü, Dalaman Orman İşletme Şefliği; 1-) 211 Nolu bölme Kapıkargın Mahallesi Küçük sarsala mevkii 1,18 hektarlık ormanlık alanda Küçük Sarsala C Tipi Mesire Yeri, 2-) 229’nolu Bölme Kapıkargın Mahallesi Göbün mevkii 1,14 hektarlık ormanlık alanda Göbün C Tipi Mesire Yeri, 3-) 213’nolu Bölme Kapıkargın Mahallesi Akbük mevkii 1,04 hektarlık ormanlık alanda Akbük C Tipi Mesire Yeri, 4-) 188’nolu Bölme Kapıkargın Mahallesi Taşyaka mevkii 1,93 hektarlık ormanlık alandaTaşyaka C Tipi Mesire Yerleri işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire yerleri yönetmelik”in 10-c maddesi uyarınca kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.İDARENİN:

a) Adresi :Altıntas Mah. Gazi Bulvarı. 149/A Dalaman/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası : 0252 697 60 01-697 60 03

c) Elektronik posta adresi : dalamanisl@ogm.gov.tr

2-İHALEYE KONU MESİRE YERLERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZ ÖLÇÜMÜ:

Aşağıya liste olarak çıkarılmıştır.

3-İHALE KONUSU İŞİN:

a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki) : 4 adet C tipi mesire yeri ve yapılacak tesislerin işletme hakkının 6831 sayılı orman Kanunu’nun 25 ve Ek-8’inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.

b) Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli :Aşağıya liste olarak çıkarılmıştır.

c) Geçici teminatın miktarı :Aşağıya liste olarak çıkarılmıştır.

4.İHALENİN:

a) Yapılacağı yer : Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu Hürriyet Mahallesi. Okul Sokak No:1 Kat:1 (Toplantı Salonu) Dalaman/MUĞLA

b) Tarih ve Saati :Aşağıya liste olarak çıkarılmıştır.

5.İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir,

5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (varsa) bildirmeleri,

5.1.4. Gerçek kişilerin T.C.kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge (kamu kurumları hariç),

5.1.6. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair, sosyal güvenlik kurumu (SGK) dan alınan belge, (kamu kurumlarından istenmeyecek),

5.1.7. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırdığını gösteren makbuzlar,

5.1.8. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

5.1.9. Kapalı teklif usulü ihale şartnamesi ve eklerinin (ihale dökümanın) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “ihale dökümanı satış belgesi”,

5.1.10. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna belirtir belgeyi vermeleri,

5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11 ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça verilmesi zorunludur,

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

6.İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DÖKÜMANI):

İhale şartnamesi ve ekleri (ihale dökümanı) idarenin adresindeki ihale biriminde görülebilir ve 250,00 tl karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanaların, ihale şartnamesi ve eklerini (ihale dökümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dökümanının satış beledelini, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da Ziraat Bankası Dalaman şubesindeki İBAN TR050001000990387612545001numaralı hesabına yatıracaklardır.

7.TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:

7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihale katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi ünvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tafından imzalanır ve kaşelenir/mühürlenir.

7.2. Teklifler, İhale saatine kadar sıra numaralı alındırlar kaşılığında, İhalenin yapılacağı adresdeki ihale komisyon başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

7.3. Teklifler iadeli taahütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dökümanında belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nediyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekleriler tekliflerini, “tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir

7.5. Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

7.6. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangibir sebeple geri alınamaz ve değiştirelemez.

8. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.