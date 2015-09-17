Göç ve Mülteci Dairesi Başkanı istifa etti



Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Federal Göç ve Mülteci Dairesi Başkanı Manfred Schmidt'in 'kişisel nedenlerle' istifasını sunduğunu ve İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'in de Schmidt'in istifa talebini kabul ettiğini duyurdu. Schmidt'in yerine kimin atanacağı şimdilik bilinmiyor.

Schmidt, merkezi Nürnberg kentindeki kurumun başkanlığını 2010 yılından beri yürütmekteydi.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi, iltica sürecinin kolaylaştırılmasını ağırdan aldığı gerekçesiyle sık sık eleştiriliyordu. Schmidt kurumun kapasitesini genişletmeyi başaramadığı gerekçesiyle tepki alıyordu. Kurumda halen 250 bin iltica dosyasının biriktiği belirtiliyor.

Kurumun Twitter sayfasından paylaşılan bir mesaj da sığınmacı akınına yol açtığı gerekçesiyle sorun yaratmıştı. Kurumiçi alınan bir kararla, Macaristan'da kayıt altına alınmış ve Almanya'ya gelmiş Suriyeli sığınmacıların Macaristan'a gönderilmeyecekleri mesajı paylaşılmıştı.

Bu mesaj sığınmacılara verilen, Almanya'ya ulaşanların sınırdışı edilmeyeceklerine dair bir işaret olarak algılanmıştı.