Göç İdaresi: 11 Uygur Türkünün sahte pasaportla ülkemize geldikleri için Çin’e iade edildikleri iddiası gerçek dışı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 11 Uygur Türkünün sahte pasaportla ülkemize geldikleri için Çin’e iade edildikleri iddialarının gerçek dışı olduğu açıklamasını yaptı.

Göç İdaresi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ileri sürülen ‘ Uygur Türklerinin sahte pasaportla geldikleri için Çin’e iade edildikleri’ iddiası. Tamamen gerçek dışıdır. Tam aksine, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden ülkemize gelen bahse konu 11 şahsın, yapılan araştırmada Uygur Türkü olduklarının tespit edilmesi neticesinde, bakanlığımızın talimatları çerçevesinde 29.12.2018 tarihinde ülkemize girişleri sağlanmıştır” ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Soylu paylaşımında şunları kaydetti:

"Uygur Türkü kardeşlerimiz, Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler.Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir.

Uzun dönem ikâmetleri, vatandaşlıkları, göç hizmetlerinde ayrıcaklıklı yaklaşım; ebeveynleri olmayanlara çıkılan sahiplik ve eğitim meselelerinin çözümüyle her konuda emre amade halimiz milletimizin asaletinin, kardeşliğimizin bir neticesidir. İnsanlık, kardeşlik borcumuzdur. Bunların şahidi Allah’tır… Hassasiyetimiz, Uygur Türkü kardeşlerimizin okyanus ötesinden planlanan, uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine karşı dikkatli olmaktır. Hassasiyetimiz, çekilen eziyetleri ve mazlumiyetlerini, uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olmaktır. Uygur Türkü kardeşlerimiz, milletimizin ve devletimizin teminatıdır. Çünkü bu vatan onların da vatanıdır.

Kardeşlerimiz üzerinden şahsımı hedef alarak yapılan ahlaksız paylaşımın sahibinin, Genel Başkanı’na yakışacak düşük ahlaklı olduğu milletimizin ve kendilerinin malumudur. Bunların bu hassas dönemde niçin kaşıtıldığı da bilinmektedir. Tüm mazlumların davası milletimizin davasıdır. Allah tüm mazlumlara milletimizi mahcup etmesin."