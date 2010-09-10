Göç eden beyinler geri dönüyor

T24 - TÜBİTAK, Türk beyin gücünü yurda döndürmek için Aralıkta ABD'ye çıkarma yapacak. ''Destination Turkey'' sloganıyla düzenlenecek büyük çaplı etkinlikte, AB ve TÜBİTAK fonlarıyla ülkeye geri dönmesi hedeflenen süper beyinlere, Türkiye'nin üniversite ve sanayi kuruluşlarının imkanları sunulacak.





AB fonlarıyla bugüne kadar 100'e yakın Türk araştırmacı yurda döndü; etkinlikle yüzlerce süper beynin daha ülkenin stratejik araştırmalarında çalışması bekleniyor. Etkinlik, Avrupa Komisyonunun, tersine beyin göçü amacıyla ABD'de destek vereceği programların ilki olma özelliği taşıyor.





''ABD ile Türkiye arasında dramatik bir fark yok''



AB fonlarını kullanarak Türkiye'ye dönen Türk araştırmacılardan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nejan Huvaj Sarıhan, 2009'da doktorasını İllionis Üniversitesinde tamamladığını kaydederek, TÜBİTAK'ın ODTÜ'de düzenlediği bir konferansta AB fonlarını kullanarak ülkesine dönebileceğini öğrendiğini anlattı. Nisan 2009'da bu fonlara bir proje ile başvurduğunu dile getiren Sarıhan, şunları söyledi:



''Heyelanlar üzerine bir çalışmamla burs için başvuru yaptım. ABD'de bu konu üzerinde uzun dönem çalıştım. ABD'deki araştırmacılar, Türkiye'de ekonomik ve araştırma olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle ülkeye gelmek istemiyorlar. Ancak şu bir gerçek. ABD'yle kıyaslayınca imkanlar evet biraz daha kısıtlı. Araştırma açısından ise dramatik bir fark olmadığını düşünüyorum. TÜBİTAK ve AB destekleriyle uluslararası alanda araştırma ve sunum yapıp, konferanslara katılabiliyorsunuz.''





Türkiye'ye AB fonlarıyla dönen Georgia Teknoloji Enstitüsünden doktora derecesini 2007'de alan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ozan Can Çelik de ''Cihazlandırılmış Yapılarda Zorlanmış Titreşim Testleri ve Sismik Kırılganlık Değerlendirmeleri'' konulu projesiye AB fonlarından yararlanacağını ve projesine gelecek yıl başlayacağını ifade etti. Deneysel çalışmalar için ABD'deki olanakların biraz daha fazla olduğunu belirten Çelik, ''Ancak analitik çalışma için herhangi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ücretler çok farklı tabi. Benim zatan daha önceden olduğu gibi Türkiye'de çalışma gibi bir amacım vardı. Bir şekilde Türkiye'ye faydamız olması gerektiğini düşünüyorum'' dedi.



