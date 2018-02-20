Göç edemeyen leylekler, köylülere misafir oldu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinin Köprücük köyüne, ilkbahar mevsiminde gelen ve sonbaharda göç edemediği için bölgeden ayrılamayan 2 leyleğe köylüler bakıyor. Leyleklere günlük yiyecekleri köylüler tarafından veriliyor.

Yüksekova\'ya 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyü sakinleri, ilkbaharda bölgeye gelip, daha sonra göç edemeyen 2 leyleğe ev sahipliği yapıyor. Köy meydanındaki caminin bacasına yuva yapan leylekler, havaların yeteri kadar soğumaması üzerine sonbaharda yuvalarından ayrılmadı. Kar yağışının ardından yuva yaptıkları caminin bacasında kalan leylekler için devreye köylüler girdi. Her gün düzenli olarak leyleklerin yiyecek ihtiyacını karşılayan köylüler, misafirlerini sevdiklerini söyledi.

Köy sakinlerinden Taner Dermir, zaman zaman derede avladıkları balıklardan leyleklere de verdiklerini belirterek, \"İlkbahar aylarından beri cami bacasında olan leyleklere çok alıştık. Zarar görmemeleri ve aç kalmaları için sürekli kontrol ediyoruz. Yiyeceklerini de aksatmıyoruz\" dedi.

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