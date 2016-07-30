GÖÇ-DER'den Nusaybin raporu: Nüfusun yüzde 80’inden fazlası göç etti, 45 bin kişi dönemedi!

GÖÇ-DER, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 134 gün sonra yasağın kısmen kaldırılması üzerine, kente giderek bir ön rapor hazırladı. İlçedeki yargısız infazları araştırılmasını isteyen GÖÇ-DER, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na da kentte inceleme yapması çağrısı yaptı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 134 gün süren sokağa çıkma yasağı 10 mahallede kısmen kalktı, 6 mahallede sürüyor. Diyarbakır GÖÇ-DER, operasyonlar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin yerinde incelemeler yapmak üzere Nusaybin’e gitti.

İMC'de yer alan habere göre, GÖÇ-DER’in raporuna göre, 90 bin nüfuslu ilçede, yasağın başlamasıyla birlikte nüfusun yüzde 80’inden fazlası göç etti.

Resmi verilerin göç eden nüfusu 30 bin olarak yansıttığına dikkat çeken rapor, gerçek rakamın çok daha büyük olduğunu vurguladı.

Raporda, yasaklı olan 6 mahallede yaşayan yaklaşık 45 bin kişinin ev ve mahallelerinin tahrip olmasından dolayı halen kente dönemediği, bu insanların ya çevre köylerde ya da kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı belirtildi.

GÖÇ-DER bu tespitlerin ardından bir dizi talepte bulundu:

- Heyetimiz, yargısız infazlar konusunda şeffaf, etkin ve sonuç alıcı soruşturma yapılmasını beklemektedir.

- Heyetimiz, Nusaybin’de yaşanan hak ihlallerinin tespiti amacıyla Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nu yerinde inceleme yapmak üzere davet etmektedir.

- Mülkiyet hakkına getirilen zararların derhal karşılanması, ilçe sakinlerinin maddi ve manevi mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

- Heyetimiz Nusaybinli ailelerin evlerine dönebilmeleri önündeki tüm yasal ve fiili engellerin kaldırılması ile maddi ve manevi destek ile toplumsal rehabilitasyonun sağlanması için tüm demokratik kamuoyunu duyarlılığa davet etmektedir.