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Dünya

Göç Bakanı'ndan mültecilere: Okuma, yazma ve hesap bilmeyen cahiller

Avustralya'da muhalefet kanadı, Göç Bakanı Peter Dutton'ı yabancı düşmanı olmakla suçladı

18 Mayıs 2016 23:14

Avustralya Göç Bakanı Peter Dutton, ülkeye alınacak mülteciler için "okuma yazma ve hesap bilmeyen cahiller" dedi.

Göç Bakanı Dutton, Avustralya'ya kabul edilecek 12 bin mültecinin, "okuma yazma ve hesap bilmeyen cahillerden" oluştuğunu ve bunların Avustralyalıların toplumsal yapısında istenmeyen değişimlere yol açacağını savundu.

Dutton, mülteciler için "Kendi dillerinde okuma yazma ve hesap bilmiyorlar ki İngilizcede bilsinler" ifadesini kullandı. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Dutton'un açıklamalarına destek vererek Göç Bakanını başarılı bulduğunu söyledi.

Avustralya Yeşiller Partisi sözcüsü Senatör Sarah Hanson-Young da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dutton'u "yabancı düşmanı olmakla" itham etti. 

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