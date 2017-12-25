Göç Anıtı’nda duygusal anma

İZMİR, (DHA)- BALKANLAR\'da 33 yıl önce yaşamını yitiren Türkler, İzmir\'de Gaziemir Belediyesi ile İzmir Bal- Göç’ün Göç Anıtı’nda düzenlediği törenle anıldı. Etkinliğe katılanlar anıta karanfil bıraktı.

Bundan 33 yıl önce Bulgar hükümeti Türk azınlığın isimlerini değiştirirken, Türkçe konuşulmasını yasaklamıştı. Türkler\'i göçe zorlayan bu süreç artık tarih olsa da olaylarda yaşamlarını yitirenler de oldu. Gaziemir Belediyesi ile İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinlikle onlar anıldı. Göç Anıtı\'nda düzenlenen törende karanfil bırakıldı. Gaziemir Belediye Başkanı CHP\'li Halil İbrahim Şenol, şöyle dedi:

\"Biz Türkler\'in tarih boyunca göçlerle ilgili yaşanmış büyük acıları vardır. Balkanlar\'dan yapılan; yakın tarihimizin en fazla kan ve gözyaşının döküldüğü, en büyük acıların yaşandığı göçlerdir. Dünyanın özgürlük ve demokrasi yolunda hızla ilerlediği bir dönemde, Bulgaristan Türklerine yapılan insanlık dışı baskı ve zulüm, zorunlu göç sırasında yaşanan insanlık dışı muamele, şüphesiz tarihe bir utanç belgesi olarak geçecektir. Asimilasyon politikalarını ve baskı girişimlerini bir defa daha şiddetle kınıyor, bu baskılar esnasında şehit düşen bütün soydaşlarımızı rahmetle anıyorum\" dedi. İzmir Balkan Göçmenleri Dernekleri Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy da kundaktaki bebeklerin bile annelerinin gözü önnüde öldürüldüklerini belirterek, bu acının unutulmaması için her yıl anma etkinliği düzenlemeyi sürdüreceklerini söyledi. Nursoy, \"33 yıl önce Bulgaristan’da totaliter rejim uyguladığı politikalarla doğduğumuz topraklarda yaşama şansını elimizden aldı. Bulgaristan güvenlik güçleri evlerimize, köylerimize baskınlar düzenleyip, düğün ve merasimlerimizi yapmamızı engelledi. Kundaktaki bebeği annesinin gözü önünde öldürdü. Dünyanın gözü önünde Türklere soykırım yaşatıldı. Bulgaristan Türkleri’nin haklarını arayan kahramanlarımızın çoğu tutuklandı, cezaevlerine atıldı ve işkence gördü. Bizler her yıl burada toplanıp o günleri anacağız. Çünkü tarihte yapılan hatalardan ders alınması, bu olayların ve bedel ödeyenlerin unutulmaması için bu anma etkinliklerinin devam etmesi gerekir.\"



FOTOĞRAFLI