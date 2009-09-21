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Yaşam

Göç alan illerde derslik sıkıntısı yaşanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, büyük göç alan illerde derslik açısından ciddi sıkıntı yaşandığın&#

21 Eylül 2009 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, büyük göç alan illerde derslik açısından ciddi sıkıntı yaşandığını açıkladı.

Türkiye'de 32 bin 662 ilköğretim okulu bulunduğunu belirten İbrahim Er, derslik başına 31 öğrenci düştüğünü söyledi.

Bu rakamın kırsal kesimlerde 19, kent merkezlerinde 35 olduğunu belirten Er, özellikle göç alan büyük illerde derslik sıkıntısı yaşandığını kaydetti.

Er, çok dersliğe ihtiyacı olan illeri İstanbul, Mersin, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa olarak sıraladı.

Her yıl İstanbul'a ilk ve ortaöğretimde toplam 60 bin öğrencinin göç yoluyla geldiğini, buna karşılık 53 ilde hiç derslik ihtiyacı bulunmadığını vurguladı.

Er, göç nedeniyle ciddi anlamda atıl kapasite yaşandığını, 22 bin okulun da öğrencisi olmadığı için kapandığına dikkat çekti.

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