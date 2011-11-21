Gobi Çölü'nde dinozor yuvası bulundu!



T24 - Moğolistan'ın güneyindeki Gobi Çölü'nde, içinde 15 yavru dinozorun fosilleri bulunan bir yuva bulundu.







Tugrikin bölgesinde ortaya çıkarılan yuvanın, yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşamış "Protoceratops andrewsi" adlı dinozor türüne ait olduğu belirlendi.

Kafasının arkasında büyük bir boynuzu bulunan Protoceratops andrewsi, koyun büyüklüğünde bir otoburdu.

Rodos Üniversitesinden paleontolog David Fastovsky, bir kum fırtınası sırasında kumulların altında kaldığı sanılan yuvadaki yavru dinozorların bir yaşından büyük olmadığı ve boylarının 10 ile 15 santimetre arasında değiştiğini açıkladı.

Şimdiye kadar ilk kez bir Protoceratops yuvası bulunduğunu belirten Fastovsky, keşfin dinozorların yaşamı konusunda önemli bilgi sağladığını kaydetti.

Keşif, "Journal of Paleontology" dergisinin Kasım ayında yayımlandı.







