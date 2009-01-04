Göbekteki şişlik fıtık olabilir

Fıtık; karın bölgesindeki organların karın içini saran zarın oluşturduğu bir kese içerisinde, destek dokuların zayıf veya yırtık bir bölgesinden dışarı doğru çıkmasıdır. Göbekteki şişlik ve ağrı göbek fıtığının habercisi olabilir.



Yaklaşık 100 kişiden 5’inde fıtık şikâyeti var. Bunların yüzde 9 ‘unu göbek fıtığı oluşturur. Göbek fıtığı doğumdan itibaren her yaşta ve cinste ortaya çıkabildiği gibi fazla doğum yapmış kilolu bayanlarda görülme oranı daha yüksek.



Fıtığın karın duvarında çeşitli bölgelerde oluşabileceğini söyleyen Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Bölümü’nden Op. Dr. Yücel Yankol, tedavi edilebilmesi için erken teşhisin şart olduğu “Göbek fıtığı ve tedavi yöntemleri” hakkında bilgi verdi:



Önemli nedenlerden biri aşırı ağır kaldırmak



Göbek fıtığı oluşması için öncelikle göbekte bir zayıflık olması gerekir. Bu zeminde karın içi basıncı artıran, kronik öksürük, kabızlık, aşırı ağırlık kaldırma, idrar yaparken zorlanmaya sebep olan durumlar (prostat şikâyeti), fazla kilo, aşırı kilo kaybı, çok sayıda hamilelik, asit ve karında kitleler göbek fıtığına sebep olabilmektedirler.



Gözle görülen şişlik ve şekil bozukluğu



Belirgin olması durumunda göbek bölgesinde gözle görülebilen bir şişlik ve şekil bozukluğu mevcuttur. Göbekte baskı hissi ve künt bir ağrı da şişliğe eşlik eder. Parmak ile göbek halkası hissedilir. Şişlik içeriye doğru itilebilir. Şikâyetler fiziksel aktivite ile artabilmektedir.



Büyümüş fıtıkta tek tedavi ameliyat



Göbek fıtığının içinde genellikle karın içi yağ dokusu olan omentum ve ince bağırsak bulunur. Göbekteki şişlik içeriye itilemiyorsa, hassasiyet artmışsa, tuvalet yapamama, bulantı ve kusma olmuşsa, akla dışarıya çıkan karın içi organların fıtık deliğinde sıkışması sonrası dolaşımın bozulması, doku harabiyeti olduğu ve sıkışan organın canlılığını kaybetmeden acil ameliyat gerektiği akla getirilmelidir.



Erişkin döneminde göbek fıtığının tek tedavisi cerrahidir. Göbek fıtığı zaman geçtikçe büyümesi ve kilolu hastalarda ciddi sorunlara sebep olabilmesi nedeniyle başlangıç halinde küçük boyuttayken ameliyat ile onarılması daha kolay ve sonuçları açısından daha başarılıdır. Ameliyat öncesi ideal olan hasta kilolu ise kilo vermesi ve karın içi basıncı arttıran etkenlerin (kronik öksürük, kabızlık, prostat şikâyetleri, asit vb) tedavi edilerek ortadan kaldırılmasıdır. Ameliyat esnasında genellikle göbek çukuru korunmaya çalışılır. Ameliyat açık yöntemler (Primer kapama ve yama ile tamir) veya laparoskopik (kapalı) yöntem ile gerçekleştirilir.

