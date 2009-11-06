Göbekte suşide evlere servis başladı!

Türkiye'ye yeni gelen kadın vücudunda suşi için şimdiden 5 kişi sipariş verdi.



Nyotaimori ritüelini İstanbul eğlence hayatına taşıyan Mori Grup'un patronu Serhat Gür, şimdiden bu trende yoğun ilgi olduğunu söyledi.



Japon kızları evlerine çağırıp suşi yiyecek olanların ise 3 bin 500 euroyu gözden çıkartması gerektiğini belirten Gür, "Şimdiden 5 kişi siparişini verdi" dedi.



Her çarşamba yapılacak olan Nyotaimori gecesinde mekana sadece 20'şerli iki gruptan oluşan 40 kişi alınacak. Ancak yarı çıplak kadın vücudundan suşi yeme keyfini, isteyen herkes yaşayamayacak! Öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak şart.



Ondan sonra mekan yöneticilerinin güvenini kazanmanız lazım ki rezervasyon yaptırabilesiniz. Tabii bir de bu cazip ritüeli yaşamak için cebinizde 350 dolarınız olması gerekiyor. Çünkü, limitsiz yemek, şampanya, viski ve votka da dahil olan Nyotaimori'nin kişi başı fiyatı 350 dolar!!!



