Tarih değiştiren kazıları yöneten Prof. Klaus Schmidt öldü

Şanlıurfa’daki 12 bin yıllık Göbeklitepe tapınağının arkeolojik kazılarını sürdüren Alman Profesör Klaus Schmidt geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alman arkeoloji profesörü Klaus Schmidt 11 Aralık 1953'da Feuchtwangen'da doğdu. Prehistorya, Yakın Tarih, Klasik Arkeoloji ve Jeoloji bölümlerini okuyan Schmidt, Heidelberg Üniversitesi ve Erlangen Üniversitesi'nde öğrenim gördü. 1978 yılında Türkiye'ye gelen Schmidt Şanlıurfa Göbeklitepe'de kazı çalışmalarına başladı. Şanlıurfa Müzesi başkanlığında ve Klaus Schmidt bilimsel danışmanlığında kazılar başlamıştı.

2007 yılından itibaren ise kazı çalışmaları Bakanlar Kurulu kararlı kazı statüsüyle ve yine Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Klaus Schmidt'in başkanlığında devam ettirildi. Projeye Alman Heidelberg Üniversitesi Tarihöncesi Enstitüsü de katıldı.

Yıllarca sürdürülen ayrıntılı kazı çalışmaları, Neolitik Devrim'i ve hazırlayan koşulları yeniden yazmayı sağlayacak güvenilir bilimsel sonuçlar sağladı.