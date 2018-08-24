Göbeklitepe'de yangın çıktı

Dünyanın en eski tapınak merkezi olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe’de bu sabah bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Sözcü’den Mustafa Büyüksipahi’nin haberine göre, çevresinde yerleşim yeri bulunmayan Göbeklitepe’de çıkan yangına 15 dakika içinde itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın büyümeden söndürüldü. Müdahaleyi takip etmek üzere Kültür Bakanlığı’ndan bazı görevlilerin de Bakanlığa ait araçlarla olay yerine intikal ederek süreci takip ettiği gözlendi. Yangının cam parçası veya benzeri bir unsur yüzünden çıkabilmiş olacağı öngörüldü.

“Tarihin başlangıç noktası"

"Tarihin başlangıç noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştı.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, geçen ay yaptığı bir açıklamada Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasında emeği geçenlere teşekkür etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Göbeklitepe dünyanın en önemli yerleşim birimlerinin başında geliyor. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle insanlık tarihine ışık tutuyor. Göbeklitepe’deki kazılar yaklaşık 150 yıl sürecek. Yaklaşık çeyrek asırdır arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı alanının büyüklüğünü göz önüne aldığımızda en az 150 yıl daha burada kazı çalışmaları devam edecektir. Şu an ziyaretçilerin gezip gördüğü alan bir çatıyla kaplandı. Halen 4 dairevi anıtsal mega tapınağın bulunduğu gezi alanı ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor. Şimdi gezilen alanın hemen kuzeyinde, 4-5 yıldır arkeolojik çalışmaların yapıldığı yeni anıt tapınaklarının izine rastlandığı bir kazı alanı daha var. Kazı çalışmaları yapıldıkça Göbeklitepe’nin bilinmeyen özellikleri ön plana çıkacaktır.”