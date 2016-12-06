Göbeklitepe UNESCO yolunda

Dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'nin, tarihi dokusu, arkeolojik değeri ve özgünlüğünü koruması dolayısıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) geçici listesinden asıl listesine alınması için yürütülen başvuru çalışmalarında sona gelindi. Tapınak asıl listeye girmeye hazırlanıyor.

Şanlıurfa'ya 18 kilometre mesafede, Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago Üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, 53 yıldır sürüyor.



Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarla, neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton arasında değişen, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü, insan heykeli ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.



Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, "Dünyanın en eski tapınak merkezi" olduğu belirtilen ve 5 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tanıtımı için çeşitli projeler yürütüyor.

Ölmeden önce görülmesi gereken 2'nci yer

Geçen yıl İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki tanıtımda katılımcıların ilgisini çeken Göbeklitepe, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan internet sitesi Business Insider'ın bu yıl güncellediği "Ölmeden önce görülmesi gereken 30 mekan" arasında da ikinci sırada gösterilmişti.



Kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın incelemelerde bulunduğu Göbeklitepe'nin, tarihi dokusu, arkeolojik değeri ve özgünlüğünü koruması dolayısıyla gelecek yıl Şubat ayında geçici listeden asıl listeye girmesi bekleniyor.

"Turizme katkı sağlayacak"

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Göbeklitepe'nin dünya arkeoloji tarihinin belli başlı parametrelerini ciddi manada değiştiren bir kazı alanı olduğunu söyledi.



Bölgede kazı çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Tuna, çalışmalarının ardından söz konusu yerle ilgili daha önemli sonuçlara ulaşmayı öngördüklerini belirtti.



Göbeklitepe'ye ilişkin uluslararası çok sayıda yayının yapıldığını anlatan Tuna, şunları kaydetti:



"Tahminimiz 2018'e kadar Göbeklitepe, UNESCO'nun dünya mirası listesine alınacak. İnşallah önümüzdeki dönemde netleşecek. Bunun önemi çok büyük. Şu anda tarihin bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe. Bunu aslında bütün ülkeler çok iyi biliyor. Geçtiğimiz yıllarda dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi de aldı. Geçen yıldan beri malum sebepler (terör ve Suriye sınırındaki gelişmeler) nedeniyle ziyaretçi trafiğimiz azaldı. Eminim yeni bir tanıtım çalışması ve yapılan restorasyon hizmetiyle Göbeklitepe, Türkiye'nin turizmine önemli katkılar sağlayacak."