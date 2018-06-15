Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı, (UNESCO), Urfa’da bulunan dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe'yi "Dünya Mirası Listesi"ne almak için hazırlanıyor.

Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün haberine göre, 6 yıl önce geçici listeye alınan Göbeklitepe’nin daimi listeye alınması 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Bahreyn’in Manama kentinde düzenlenecek 42. Dünya Mirası Komite toplantılarının ardından kesinlik kazanacak.

UNESCO Kültür Mirası Komitesi toplantısında, listeye girmek için aday olan 30 tarihi ve kültürel anıtın başvurusu incelenecek. Komitenin bir heyeti, geçen yıl ekim ayında adaylık başvurusuyla ilgili olarak Göbeklitepe’yi ziyaret etmişti.

Bayreyn’deki toplantıda ayrıca daha önce listeye alınan 157 tarihi ve doğal sitenin son durumu gözden geçirilecek. Bunlardan 54’ü daha önce “tehlike altındaki” dünya mirası listesine alınmıştı.

Dünyanın bilinen en eski tapınağı

Dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe'deki kazılar 54 yıldır sürüyor. Göbeklitepe, bölgenin en turistik yerleri içinde yer alıyor.

İstanbul ve Chicago Üniversitelerinden araştırmacıların 1963'teki yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, o dönemden beri aralıksız sürüyor.

Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulunmuştu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarılmıştı.