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Kültür-Sanat

Göbeklitepe dünyanın en eski ibadethanesi

Şanlıurfa’daki Göbeklitepe kazılarında çalışan Alman arkeolog Klaus Schmidt'e göre buradaki 11 bin 500 yıllık yontulmuş taşlar dünyanın en eski kutsal mekanı.

10 Kasım 2008 02:00

10 yıldır Şanlıurfa’daki Göbeklitepe kazılarında çalışan Alman arkeolog Klaus Schmidt 11 bin 500 yıllık yontulmuş taşları kanıt gösteriyor ve "Burası dünyanın insan yapısı en eski kutsal yeri" diyor.

Şanlıurfa Göbeklitepe’de 10 yıldır çalışan Alman arkeolog Klaus Schmidt, bulduğu 11 bin 500 yıllık yontulmuş taşların dünyanın en eski tapınağının parçaları olduğunu iddia ediyor. Alman "Der Spiegel" dergisinin "Adem ile Havva’nın yaşadığı cennet" diye geçen yıl kapak yaptığı Göbeklitepe’de toprağı işlememiş, tabak çanak bile yapmamış olan insanların yaşadığını belirten Schmidt, kazı alanını gezen Amerikan Smithsonian Dergisi muhabirine yaptığı açıklamada, daire şeklinde dikilmiş 5 metre yüksekliğindeki sütunları göstererek "İşte dünyanın insan yapısı en eski kutsal yeri" diyor. Bu sütunlardan bazılarının üzeri boş, ancak bir kısmının üzerine ise tilki, aslan, akrep ve akbaba figürleri kazınmış. Schmidt, 4 yönden bütün vadiyi tepeden gören tapınaktan 11 bin yıl önce henüz bakir ve yemyeşil olan arazinin cennet gibi göründüğünü tahmin ediyor. Schmidt, yabancı basının ilgi göstermesinin ardından Türk yetkilileri, burayı turizm merkezi yapmak için çok acele ettiklerini söyleyerek uyarmıştı.

Şanlıurfa’ya 15 kilometre

Göbeklitepe Höyüğü, Şanlıurfa’nın 15 kilometre kuzeydoğusunda, Harran Ovası’nın kuzey kenarında bulunan Germiş Dağları’ndaki Örencik Köyü yakınlarındadır. 15 metre yüksekliğindeki höyükteki kazı çalışmalarına 1995’te Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün işbirliğinde başlandı. Göbeklitepe’nin öneminin ortaya çıkmasından sonra bölge birinci derece sit alanı ilan edildi. Kazılarda, tarihi M.Ö. 11 bin yıllarına uzanan Neolitik Çağ’dan kalma, tapınma amaçlı törensel alanlara ait mimari kalıntılar, dikili taşlar ve üzerinde kabartmalı yabani hayvan ve bitki figürlerinin bulunduğu taşlar günyüzüne çıkartıldı.

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