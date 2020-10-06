T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Göbeklitepe'de balon turları başlıyor

06 Ekim 2020 20:22

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Eylül ayında gerçekleştirilen balon test uçuşlarının ardından Göbeklitepe'de ticari uçuşların yapılabileceğine karar verdi.

ETİKETLER

şanlıurfagöbeklitepegöbeklitepe balon turu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24