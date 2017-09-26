Göbeklitepe, 18 aydır kapalı

Tarihi milattan önce 11 bin 500 yılına uzanan ve İngiltere’de bulunan Stonehenge’den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eski olan insanlığın en büyük ibadet merkezi Göbeklitepe Tapınağı’nın 2016 nisan ayında başlatılan çatı kaplama inşaatı projesi verilen bitirilme tarihlerine rağmen, 18 aydır tamamlanamadı.

Verilen tarihlerde tamamlanamayan proje hakkında Urfa gezisinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, buluntuları korumak üzere iklim koşullarından olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla Göbekli Tepe’de bir çatı projesinin yürürlükte olduğunu söylemiş, çatı projesinin 2017 yılı mayıs sonu haziran başı itibariyle bitmiş olacağını belirtmişti. Alman Arkolog ve Eski Göbeklitepe Kazı Başkanı Klaus Scmid’in ölümünden sonra bir muammaya dönen Göbeklitepe’deki çalışmaların üzerinden 17 ay geçti. Göbeklitepe hâlâ ziyaretçilere kapalı ve ne zaman açılacağı ise belirsiz.

2014 yılında Göbeklitepe Kazı Başkanı Klaus Schmid’in ölümünün ardından yerine yeni kazı başkanı olarak Müslüm Ercan getirildi. Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunu olan Müslüm Ercan da “FETÖ soruşturması” kapsamında gözaltına alınarak açığa alındı. Ardından üst kapama çalışması ihalesini alan firma sahibi “Gülen Cemaati” davası kapsamında tutuklandı ve tapınağın ziyarete açılması gecikti.

Urfa’nın 20 kilometre kuzeydoğusunda olan Örencik (Xerabreşk) Mahallesi yakınlarında 300 metre çapında 15 metre yüksekliğinde bir alanda yer alan Göbeklitepe’de, 1995 yılında Urfa Müzesi başkanlığında ve Prof. Dr. Klaus Schmidt’in bilimsel danışmanlığında kazılar başladı. 2007 yılında ise kazı başkanlığına Klaus Schmidt getirildi. Bu süre zarfında Göbeklitepe’de 20 tapınak gün yüzüne çıkarılırken, 6 tapınak hâlâ gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

"Açılma tarihi belirsiz"

Yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan yeni Göbeklitepe Kazı Başkanı Ferhat Karagöz, “Bu alan normal bir inşaat alanı değil, arkeolojik bir alan. Şu tarihte bitecek diye belirtmek yanlış. Çünkü çalışma sırasında yeni bulgular ortaya çıkabiliyor. Zarar gelmemesi için güvenlik tedbirleri almak gerekiyor. Sonuçta bu alanın altında eserler var. Bu nedenle bir tarih belirtmek doğru olmaz. İnşaat dikmiyoruz. Çatı kaplama projesi iki kısımdan oluşuyor. İlk kısım bitti. İkincisi yüzde 70 tamamlandı. Yüzde 30’luk bir alan kaldı. Artık çevre düzenlemesine geçilecek. Ancak size bir tarih veremem” dedi.