Göbeklileri anlamak için kaslarından vazgeçti

Spor eğitmeni Drew Manning, göbeklerini sorun eden erkeklerin ruh halini anlamak için bile bile mükemmel kaslarından vazgeçti ve kilo aldı.

CNN'in haberine göre, Amerikalı Drew Manning, 1.88 boyu, pazulu kolları, bronz baklava dilim göbeği ve 86 santimlik beli ile her erkeğin hayal ettiği vücuda sahipti. Manning bir spor eğitmeni olarak vücutlarından memnun olmayan müşterilerini çalıştırıyordu. Bir gün onların neden göbek takıntılı olduklarını anlamak için kilo almaya karar verdi.

Kısa sürede 30 kilo alan Manning’in eski mükemmel vücudundan eser kalmadı. Arkadaşları, tanıdıkları hatta sokaktaki insanların bile ona bakışları değişti. Aldığı kiloları şimdi yavaş yavaş verip eski formuna dönen Manning tüm başından geçenleri belgesel ve kitap haline getiriyor.

“Meğer müşterilerim takıntılı olmakta haklıymış. Günümüzde kadınlar kadar erkekler için de ideal vücut çok önemliymiş” diye konuşan Manning’e psikologlar da hak veriyor.

Amerikalı psikologlara göre eskiden eve ekmek getiren erkek için vücudunun görünüşü önemli değildi. Ama 1950’ler sonrası kadınların da ekonomik gelire kavuşması erkek için beğeni kriterlerini yükseltti ve onlar da artık görünüşleri için takıntılı hale geldi.