Göbek deliğinden safra kesesi ameliyatı

Kayseri'de ilk kez göbek deliğinden girilerek safra kesesi ameliyatı gerçekleştirildi.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Küçük ve ekibi tarafından 33 yaşındaki S.T. isimli kadın hastanın göbek deliğinde açılan tek kesi ile taşlı safra kesesi çıkartıldı.



Kısaca SİLS (Single Incision Laparoscopic Surgery-Tek kesi ile laparoskopik cerrahi) adı verilen yöntemi Türkiye'de ilk uygulayanlardan olan Doç. Dr. Küçük, başarıyla gerçekleştirilen operasyon hakkında şu bilgileri verdi:



"Dünyada ilk kez 2007 Mayıs'ta uygulanan bu yöntem ülkemizde de ilk kez 6 ay kadar önce İzmir’de gerçekleştirildi. Bu, bildiğimiz laparoskopik cerrahi yöntemi. Farkı ise 4 ya da 5 delikten değil tek delikten girilerek uygulanması. Bu tek delik de göbek deliği oluyor. Göbek deliğinde küçük bir kesi açılarak 5;er mm’lik 3 laparoskopi cihazı bu delikten sokuluyor. 4 ayrı delikten 4 aletle yapılan operasyon, tek delikten sokulan 3 aletle gerçekleştiriliyor. Bu aletlerin uç kısımlarının kıvrılma özelliği var. Dolayısıyla karın içine girildiğinde birbirinden ayrılarak rahat kullanımı mümkün oluyor. Bu yöntemde de hasta ameliyattan 12-24 saat sonra taburcu olabiliyor."



Doç. Dr. Küçük, uygulanan yeni yöntemin hastanın daha kısa sürede iyileşmesine olanak tanıdığını da ifade ederek, "bu yöntemde hasta hemen günlük yaşamına dönebiliyor. Klasik laparoskopide 3-4 delik açıldığında hasta bu deliklerin ağrısını yaşıyordu. Şimdi ise tek delik ağrısı olabiliyor. Ayrıca göbek deliğinden girildiği için sadece burada açılan küçük kesinin dikiş izi var ve oda göbeğin içerisinde. Hastalar göbek deliklerine bakmadıkça ameliyat olduklarına inanamadıklarını söylüyorlar. Göbek deliklerindeki dikiş izleri de anlaşılmayacak kadar küçük. Bu nedenle yöntem kozmetik açıdan da tercih nedeni olabiliyor" diye konuştu.



Başarılı bir operasyon geçiren 33 yaşındaki hasta S.T, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.



(AA)

