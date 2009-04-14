ABD'den sonra geçtiğimiz ay İngiltere'de uygulanan göbek deliğinden böbrek alma ameliyatının, birkaç gün sonra İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.



6 Nisan'da İngiliz basını 3 hafta önce hastalıklı böbreği göbek deliğinden girilerek laparoskopik yöntemle alınan 30 yaşındaki Susie White'ın sağlığına kavuştuğunu yazdı. Dünyada ilk kez ABD'de uygulanan ve vücutta tek bir delik açılarak gerçekleştirilen bu yöntemin, Avrupa'dan çok kısa bir süre sonra Türkiye'ye geldiği ve şimdiye kadar İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 hastada uygulandığı bildirildi.



Başhekim ve Üroloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Ali Rıza Ayder ile Klinik Şef Yardımcısı Opr. Dr. Süleyman Minareci gözetiminde ilk operasyon, Opr. Dr. Murat Arslan tarafından 20 Mart'ta Cemil Kurt adlı hastaya yapıldı. Laparoskopik olarak 250'nin üzerinde ameliyat gerçekleştiren Opr. Dr. Arslan'ın 2005 yılında Almanya Heildelberg ve Mannheim Üniversitesilerinde laparoskopi, 2007 yılında ABD Philadelphia'da Thomas Jefferson Üniversitesi'nde robotik ve laparoskopik ürolojik cerrahi eğitimi aldığı kaydedildi. Üroloji Kliniği'nde 5 yıldır uygun hastalarda, prostat kanseri, böbrek kanseri, doğuştan böbrek bozuklukları, böbrek çıkımı bozuklukları, idrar yolu taş hastalıkları ve böbrek üstü bezi hastalıklarının tedavisinde ameliyatları klasik laparoskopi (3-4 delikli) yöntemiyle yaptıklarını belirten Başhekim Doç. Dr. Ayder şunları söyledi:



“Göbek deliğinden böbrek alma ameliyatı, Türkiye'de ilk defa hastanemizde yapıldı. 4 vakada aynı yöntemi uyguladık. Bu hastalarla ilgili ameliyat videoları, 2-5 Nisan tarihleri arasında Ankara'da yapılan uluslararası katılımlı Laparoskopik Üroloji Sempozyumu ve Kursu'nda sunuldu. Yani bu yöntemi Avrupa'dan daha geç değil, neredeyse eşzamanlı yaptık. Onlardan hiçbir eksiğimiz yok.''



(DHA)

