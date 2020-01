Göbek bağlarını Harvard bahçesine gömüyorlar

Ergün Ayaz, 24 Ağustos, (DHA)- AMERİKA Birleşik Devletleri\'nin Boston kentinde bir grup genç Türk girişimci, Türkiye\'de bir adet olan yeni doğan bebeklerin göbek bağının üniversite ya da hastane bahçesi gibi özel yerlere gömülmesi fikrinden yola çıkarak \'Göbekbox\' adlı bir firma kurdu. Genç girişimciler, Türkiye\'den gönderilen bebeklerin göbek bağlarını dünyanın en prestijli üniversiteleri Harvard, MIT bahçelerine gömüyor. İstenilmesi durumunda göbek bağı atmosfer balonuyla uzay boşluğuna da gönderilebiliyor. Göbekbox kurucusu Nezih Üzümcüoğlu, Türkiye\'deki mekanlar için 100 TL, yurt dışındakiler içinse 200-350 TL aldıklarını belirterek, Everest ve uzay gibi ilginç yerler için ise farklı bir fiyat politikası uyguladıklarını söyledi.

Boston\'da yaşayan Nezih Üzümcüoğlu, Türkiye\'de yaşayan yakınlarının çocuklarına ait göbek bağlarını bulunduğu yerdeki üniversite bahçelerine gömmelerini istemesi üzerine \'Göbekbox\' firmasını kurdu. Nezih Üzümcüoğlu, Türkiye\'deki operasyon merkezini Ankara\'da, firmanın yönetimini ise Boston\'dan yürütüyor. Göbek bağını üniversite ya da hastane bahçesi gibi özel yerlere gömmenin Türkiye\'de eskiden beri süregelen bir adet olduğunu söyleyen Nezih Üzümcüoğlu, \"Boston\'da yaşayan birkaç Türk arkadaş olarak fark ettik ki Türkiye\'de eğitim ya da ekonomik durumdan bağımsız her kesimden aileler çocuklarının göbek bağlarını Harvard ve MIT gibi popüler üniversitelerin bahçelerine gömmek için yarışıyorlar. Türkiye\'yi her ziyaretimizden dönüşümüzde elimize 2-3 adet göbek bağı tutuşturuluyor. Biz de kurduğumuz firma kapsamında şu an için web sitemizde yer alan 16 mekan için hizmet veriyoruz. Bu mekanların arasında Türkiye ve dünyanın en prestijli üniversiteleri, futbol takımlarının stadyumları hayalleri süsleyen uluslararası bazı şirketlerin genel merkezleri ve maceracılar için Everest ve uzay seçenekleri mevcut\" dedi.

UZAY BOŞLUĞUNA BİLE GÖNDEREBİLİYORLAR

Üzümcüoğlu göbek bağını istenilen yere gömerken video görüntüsü ve hazırladıkları sertifikayı müşteriye gönderdiklerini belirterek, şöyle konuştu: \"Anne babalar ya da yakınlarına hediye etmek isteyenler sipariş verdiğinde biz onlara özel bir kutu gönderiyoruz ve kutuyu bize geri gönderiyorlar. Biz de önce göbek bağını sterilize edip kuruduğundan emin olduktan sonra hayallerini kurdukları yerlere gönderiyoruz. İşlem sırasında da bir video çekiyor ve hatıra olarak da kendilerine bir sertifika yolluyoruz. Anne-babalar çocukları için hayal kursun derken sınırları olmasın istedik ve listemize uzayı da ekledik. Felix Baumgartner\'in uzay atlayışından esinlendik. Amerika\'da ölen kişilerin vasiyeti ya da ailelerinin isteği üzerine küllerini uzaya gönderen firmalar var. Neden göbek bağı için böyle bir şey yapmayalım dedik ve çok da güzel dönüşler aldık. Soru anlamında en çok ilgiyi gören yer uzay. İnsanlar bunun gerçek olup olmadığından emin olamıyorlar ama bu konuda gayet ciddiyiz. Şu an için uygulamamız uzay atlayışında da olduğu gibi emanetinizi atmosfer balonuyla uzaya en yakın seviyeye gönderme şeklinde. Külleri roket ile gönderen firma ile de irtibat kurduk, belki ilerisi için öyle bir opsiyonumuz olabilir\"

Eleştirilerin büyük bir kısmının bu işin bir hurafe olduğu yönünde olduğunu söyleyen Üzümcüoğlu, \"Biz de zaten aksini söylemiyoruz. Çocuğunuzun göbek bağını bir yere gömmek ve bu kurumuş dokudan fayda beklemek tabi ki hurafedir. Biz bu ilginç gelenekteki maneviyatta farklı bir anlam bulduk. Göbek bağını gömmek aslında işlevini tamamlamış ve artık kurumuş kenara atılmaya hazır bir doku parçasından yepyeni bir umut yaratmak, geleceğe dair bir dilek tutmak bir nevi. Anne karnındayken bebeğinizin beslenip büyümesini sağlayan bu mucizevi bağ, doğduktan sonra da çocuğunuz ve ona dair hayalleriniz arasında manevi bir bağ yaratsın. Buradan yola çıkarak göbek bağı gömme geleneğini daha iyi bir gelecek hayali olarak ele alıp daha büyük hayaller kuran ailelere opsiyon sunuyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nezih Üzümcüoğlu\'nun Harvard bahçesinde açıklaması

-Türkiye\'den gelen bir göbek bağını özel kutu içerisinde üniversitenin bahçesine gömmesi