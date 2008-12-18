Göbeğinizi iyice sarkmadan gerdirin

Fazla kilolar, egzersiz yapmadan aşırı zayıflama ve hamilelik gibi sebeplerle karın kasları zaman içinde bozulup sarkıyor. Kadınlar kadar erkeklerin de yaşadığı bu sorun, estetik görünümün bozulmasının yanında, vücudun ağırlık dengesini bozması açısından bel ve sırt ağrılarına sebep olduğu için sağlığı olumsuz etkiliyor.



Genç yaşlarda yapılacak egzersizlerle karın kaslarını toparlamak mümkün. Ancak yaş ilerledikçe deri elastikiyetini kaybettiği için andominoplasti denilen karın gerdirme ameliyatını yapmadan düz bir karına sahip olma imkânı yok. Bu yüzden vücudunun bozulmasını istemeyen hanımların fazla kilo almamak ve aldığı kiloları verip eski görünümüne kavuşabilmesi için hamilelik sırasında ve sonrasında düzenli egzersiz yapması gerekiyor. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Necmettin Kutlu, orta yaşlardan sonra sarkan karın derisi ve kasları için karın germe ameliyatından başka çare kalmayacağını belirtiyor.



Sırt ve bel kaslarının karını bir korse gibi sardığını belirten Prof. Dr. Necmettin Kutlu Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, karın kaslarında bir gevşeme olduğu takdirde omurgayı taşıma yükünün sadece sırt kaslarına kaldığını, bunun da bel ağrılarına sebep olduğunu söylüyor. Kutlu'ya göre, ağrılarından dolayı aylarca fizik tedavi gören kişiler, kalıcı bir kilo verme sürecine girmediği için pek fayda görmüyor. Bu arada kullanılan ilaçların yan tesirleri yüzünden başta mide olmak üzere diğer organlarda da sorun oluşuyor. Karın bölgesini dik tutan ve destekleyen kaslar hamilelikte yüzde 400 oranında esniyor. Doğum sonrası egzersiz yapılmazsa kaslar toparlanamıyor. Karın germe ameliyatıyla fıtıklaşmış olan kaslar sağlamlaştırılıp onarılıyor ve kas kuvveti yeniden kazandırılıyor. Karın kasları ile sırt kasları arasındaki denge yeniden sağlanınca karın bölgesi o korseye yeniden sahip oluyor. Prof. Dr. Kutlu, karın gerdirmenin estetik değil sağlıkla ilgili bir uygulama olduğunu vurguluyor.



Karın veya yüzde sarkan deri için ameliyatsız çözüm bulmanın zor olduğunu ifade eden Prof. Dr. Necmettin Kutlu şu bilgileri veriyor: "Deri bakımına sağlıklı iken başlamak lazım. Bir kere sarkıp kırıştıktan sonra yapacak bir şey yok. Yüz kırışmışsa buruşmuşsa istediği kadar dolgu maddesi uygulatsın, kozmetik kullansın, botoks yaptırsın, cerrahi müdahaleden başka çaresi yoktur. "



Yağ alma abartılmamalı



Bölgesel yağların alınarak vücuda şekil verilmesi işlemi olan liposuction ameliyatı da fazla kilosu olanların zayıf görünmek için yaptırmayı istediği bir ameliyat; ancak Prof. Dr. Necmettin Kutlu, bu işlemin asla bir zayıflatma ameliyatı olmadığını söylüyor. Kişinin layıkıyla diyet ve egzersiz yaptığı halde veremediği vücutta kitleleşmiş yağlı bölgelerde 'tıraşlama' yapılabileceğini ifade eden Kutlu'ya göre, liposuction kesinlikle abartılmamalı, çok kilolu bir kişi aşırı yağ aldırmaya yönlenmemeli...



Prof. Dr. Necmettin Kutlu:



Hastalarımızın yüzde 30'u erkek



Erkeklerin de karın yağlarını aldırdığını, göğüslerini küçülttüğünü belirten Prof. Dr. Necmettin Kutlu şöyle konuşuyor: "Hastalarımızın yüzde 65-70 kadarı hanımlar ama erkeklerin oranı da azımsanamayacak sayıda. Erkekler daha çok karın yağlarını aldırmak ve göğüslerini küçültmek için başvuruyor. Göz çevresi torbalarının alınması 10 yaş gençleştiriyor. Göz çevresi kırışıklıkları, kaş kaldırtma, yüz derisinin aşırı sarkması, boyunda, gıdıda düzeltme yapıyoruz."

