Göbeği küçültmenin 11 yolu

Özellikle mevsim dönümlerinde soframızdaki yiyecekler ve içeceklerin değişmesi, beslenme alışkanlıklarımızın farklılaşması, özellikle mide ve sindirim sistemimizde şişkinliklere sebep oluyor. İşte size bu şişkinlikle başa çıkmada yardımcı olacak 11 altın adım...



Foxnews'de yer alan habere göre, sağlıklı ve doğal beslenme uzmanı Gillian McKeith, bazı yiyecek ve içeceklerin içerdikleri enzimler sayesinde şişkinliğin ve hazımsızlığın giderilmesinde yardımcı olduğunu söylüyor. İşte sizi göbek derdinden kurtaracak o yiyecek ve içeceklerden bazıları:



1. Şişkinlik hissi mi yaşıyorsunuz? o halde ılık su içmeyi deneyin. Yemeklerden önce oda sıcaklığında yaklaşık (19-23 derece arasında) bir bardak suyu azar azar için. Soğuk su içmeyin çünkü gaz yapar.



2. Biraz kereviz çiğneyin. Kereviz vücudumuzdaki su dengesi için gerekli olan sodyum ve potasyum içerir.



3. Aktarlardan rahatlıkça bulabileceğiniz hindiba aynı zamanda şişkinliği hafifletiyor. Çünkü hindiba bitkisi, karnınızda yararlı bakterilerin gelişimini ve aktivitelerini olumlu yönde etkileyen maddeler olan prebiyotikler içeriyor.



4. Karışık mevsim sebzelerinden oluşan bir çorba, soğuk bir günde sizi sadece ısıtmaz, aynı zamanda hazmı kolaylaştıran enzimler içerir.



5. Lahana turşusu yiyin. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demeyin çünkü lahana, hazma yardımcı enzimler ve yararlı bakteriler içerir.



6. Artık alışveriş merkezlerinde ve sokaklarda görmeye alıştığımız haşlanmış mısır yemek oldukça faydalı. Ülkemizde pek popüler olmasa da lif yönünden oldukça zengin olan 'esmer pirinç' bağırsak fonksiyonlarına iyi gelmesinin yanında yararlı bakterileri harekete geçiriyor.



7. Kahvaltınıza biraz keten tohumu ekleyin. Keten tohumu da bağırsakları yağlayan ve onlara iyi gelen lifler içeriyor.



8. Şişkinlikle baş etmek için özellikle alkolden, rafine karbonhidratlardan, tuzdan, baharatlardan, kafein ve işlenmiş, paketlenmiş gıdalardan ve süt ürünlerinden uzak durmamızı öneririz.



9. İrice bir muz, yaklaşık 602 mg potasyum içeriyor. Potasyum da vücudun sodyum seviyesini düzenleyerek şişkinlikle baş etmeye yardımcı oluyor.



10. Zencefil yemek ya da zencefil çayı içmek hazmı kolaylaştırarak şişkinliğine iyi geliyor. Zencefil aynı zamanda karın şişkinliğine iyi gelen bileşikler içeriyor.



11. Maydanoz doğal bir idrar söktürücüdür ve kolaylıkla kahvaltınızdaki yumurtanızdan akşam yemeğinizdeki patatesinizin yanında yenebilir. Tatlı ve sulu olmasının yanında, ananas hazmı kolaylaştıran ve şişkinliğe yardımcı olan bromelain (ananasın sap kısmı ezilerek çıkartılan bir madde) içeriyor.

