Ortaya çıkışı 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar dayanan "goalball", Almanlar tarafından üretilen bir görme engelli sporu olarak biliniyor.

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilerde goalball adlı spor hakkında şu bilgilere yer veriliyor;

Goalball nedir?

Goalball (Goltopu) oyunu görme engelliler için keyifli bir takım oyunudur. Bu oyunun Almanya’da 2. Dünya savaşından sonra geliştirildiği bilinmektedir. Goalball (Goltopu) oyunu görme engelliler için keyifli bir takım oyunudur. Bu oyunun Almanya’da 2.Dünya savaşından sonra geliştirildiği bilinmektedir.

Oyun, o dönemlerde savaş sırasında görme duyusunu yitiren askerlerin rehabilitasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Sonraki dönemde ise Uluslararası Kör Sporları Federasyonu (IBSA) bu oyunu görme engellilere yönelik takım oyunu haline getirerek kurallarını belirlemiştir. Goalball oyunu, ilk olarak 1976 yılında Kanada’da yapılan Engelliler Olimpiyatlarında dünyaya tanıtılmıştır. Bu tarihten sonra yapılan Engelliler Olimpiyatlarının hepsinde ve diğer şampiyonalarda oynanmaktadır.

Goalball, son yıllarda tüm dünyada giderek daha da çok yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde, son dört yıldır görme engelli öğrenciler arasında, okullar arası goalball turnuvaları yapılmaktadır.

Goalball, bir salon oyunudur. Oyun sahası dikdörtgen biçimindedir Saha, 18 m uzunluğunda ve 9 m genişliğindedir. Oyunda, karşılıklı iki kale bulunmaktadır. Kaleler, futboldaki gibi konumlandırılır ve sahanın iki ucunda yer alır. Kalelerin yüksekliği 130 cm, genişliği ise 9 metredir. Oyunda kullanılan top, basketbol topu büyüklüğünde ve 1250 gram ağırlığındadır. Bu topun içinde ses çıkaran ziller vardır. Topun yüzeyinde, içerisinde bulunan zillerin sesinin dışarıya yayılmasına yarayan delikler bulunur. Goalball karşılaşmasında oyuncular belli kurallarla ve atış tekniğini kullanarak topu birbirlerine doğru sırayla fırlatırlar. Oyunda en çok gol atan takım karşılaşmayı kazanmış olur. Oyun üçer kişilik iki takım arasında oynanır. Müsabakalar sırasında her takım 6 oyuncudan oluşur. Bunların üçü asıl, üçü de yedektir. Goalball oyuncuları değişik şiddette görme bozukluklarına sahip kişiler olduklarından, oyun sırasında şansları eşitlemek için görmelerini tamamen engelleyen gözlükler veya göz bandı takmak zorundadırlar. Böylece oyuna katılan tüm oyuncular tamamen ve eşit şekilde kör olur ve sadece işitme ve dokunma duyularına güvenirler.

Goalball engelliler için pek bilinmeyen bir spor dalıdır. Maç, 10’ar dakikalık iki devre halinde ve 20 dakika oynanır. Devre arası3 dakikalık dinlenme bulunur. Maçı normal süresi beraberlikle biterse, 3 er dakikalık iki devre daha oynanır. Bu sürede de beraberlik bozulmazsa, kazanan tarafı serbest atışlar belirler.

Topun içindeki zillerin oyuncuları yönlendirmesine, sporcuların iyi konsantre olabilmelerine ve topa anında tepki verebilmelerine olanak vermek için, oyun sırasında salon bütünüyle sessiz olmalıdır. Kazanılan her sayıdan sonra yükselen tezahüratları izleyen sessizlik tekrar oyuna dönüldüğünün işaretidir. Goalball bir turnuva oyunudur. Goalball sporundaki önemli nokta, engelliler olimpiyat oyunlarının vazgeçilmez bir parçası olmasıdır.