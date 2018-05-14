RİZE,(DHA)

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanlığının 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 10-14 Mayıs 2018 tarihleri arasında Rize Yenişehir Spor Salonu\'nda düzenlenen Goalball 1\'inci Devre 3\'üncü Lig Müsabakaları sona erdi.

Rize\'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve yaklaşık 10 faklı Görme Engelli Spor Kulübünün katılımıyla gerçekleştirilen lig müsabakaları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan\'ın katılımıyla 10 Mayıs\'ta açılış seremonisiyle başladı. 4 gün süren ve Yeni Şehir Spor Salonu\'nda oynanan lig müsabakalarında 10 kulüp takımı katıldı. Yapılan müsabakalar sonucunda Goalball Erkekler 3\'üncü Lig 1\'inci devre puan durumu şöyle oldu:

1. Kayseri 24 puan, 2. Samsun Ayvacık 21 puan, 3. Antalya 21 puan, 4. Eskişehir 18 puan, 5. Afyon 12 puan, 6. Samsun 12 puan, 7. Aksaray 9 puan, 8. İzmir 9 puan, 9. Görenkalpler 6 puan, 10. Başkent 3 puan.

MUSTAFA ÇELİK: \"ÖZEL MİSAİFLERİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUK\"

Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik özel misafirleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, \"Bu turnuvanın bizler için çok büyük bir anlamı var. Siz değerli misafirlerimizi burada ağırlamak bizleri mutlu etmiştir. Burada yarışan sporcularımızı her birini kutluyorum\" dedi.

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANI SAYYIDAN: \"RİZE İLİNDE OLMAK BİZLERİ MUTLU ETTİ\"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ise Rize gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik\'e teşekkür ederek, \"Goalball görme engellilerin oynadığı en önemli spordur. 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti\'nin kazandığı ilk olimpiyat altın madalyasını alan bir branş. Dolayısıyla Türkiye Görme Engelli Spor Federasyonu ve Türkiye\'nin görme engellisi uluslararası alanda önemli başarılar elde etmiştir. Türk görme engellisinin uluslararası başarısını göstererek biz dünyanın sayılı ülkeleri arasında olduğumuzu tüm dünya kamuoyuna göstermiş bir federasyon olarak övünç duyuyoruz. Rize ilinde olmak bizleri ayrı şekilde mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum\" ifadelerini kullandı.

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