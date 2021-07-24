Go-kart kemerinin yanlış bağlanması sonucu bağırsakları yırtılan genç iç kanama geçirdi

Antalya'da bir kişi, gittiği lunaparkta go-kart yaptığı esnada bağlı olduğu kemerin, omuzdan çapraz yerine karın bölgesinden yatay bağlanmasından dolayı bağırsakları yırtılarak iç kanama geçirdi.

Olay, 2 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesindeki bir lunaparkta meydana geldi. Arkadaşlarıyla lunaparka eğlenmeye giden Furkan Özkaya, daha önceden tecrübesi olmadığı go-kartsporu yapmak istedi.

Çalışanlara "Güvenli mi?" diye soran Furkan, "Tehlikesi yok, araç bir yere çarparsa lastikten geri seker" yanıtını aldı.

Kız arkadaşının kullandığı, ancak direksiyonu arızalı diyerek sürmekten vazgeçtiği go-kart aracına bindirilen Furkan Özkaya'nın kemeri, omuzdan çapraz bağlanmak yerine, karın bölgesinden yatay bağlandı. Kız arkadaşı ise başka bir go-kart aracına bindirildi.

Kemer bağlandıktan sonra nefes almakta zorlandığını söyleyen Özkaya'yı, iddiasına göre görevliler dikkate almadı.

Sonrasında tek başına go-kart kullanmaya başlayan Furkan Özkaya, tur bitmeden direksiyon tutukluk yapınca go-kart aracı etrafı lastikle muhafaza edilen direğe çarptı. Başındaki kaskı çıkan ve araçta acı içinde kıvranan Furkan Özkaya, go-karttan inip yere yığıldı.

İş yeri çalışanları diğer sürücülerin turu tamamlaması için genci apar topar önce pist dışına, ardından park alanı dışındaki otoparka çıkardı. Çağırılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özkaya’nın bağırsaklarının yırtıldığı ve iç kanama geçirdiği belirlendi.

6 saatlik ameliyatla bağırsakları dikilen, iç kanaması durdurulan Özkaya, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı ve 11'inci günde taburcu edildi.

Sorumlular hakkında suç duyurusu

Furkan Özkaya ve ailesi, parktaki sorumlular hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını anlatan Furkan Özkaya, "Arkadaşlarımla lunaparka eğlenmeye gittim. Kız arkadaşımla birlikte go-karta binmek istedik. Go-kartın tehlikeli olmadığı ve en fazla lastiğe çarpıp aracın geri gideceği söylendi. Ama öyle olmadı. Çarptığım anda, lastiğin içinden geçtiği direk beni yaraladı. Kemer yanlış bağlanmıştı. Normalde kemerin omuzdan çapraz bağlanması gerekiyormuş ama benim kemerim karın bölgesine yandan bağlanmıştı. Kaza anında göğüs tarafım öne gidince, kemer karın bölgemi sıktı. Ağrıdan yürüyemiyordum. Kendimi yere bıraktım. Ama beni zorla kaldırıp yürüttüler. Müşteriler rahatsız olmasın diye beni dışarı attılar. Ambulans çağırmadılar. Biz ambulansı aradık" dedi.

Hastanede kan kustuğunu, kanlı idrar yaptığını belirten Furkan Özkaya, "İç kanama geçirdim. Bağırsaklarım yırtılmış, karın bölgem su toplamış. Acilen ameliyata aldılar ve 6 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımda kaldım. Şu an karın bölgemde 50'ye yakın dikiş var. Beni park yetkilileri aramadı, sormadı. Beni en çok üzen de bu oldu. Bu onların da başına gelebilirdi. Benimle dalga geçtiler, gülüyorlardı. 'Erkeksin kalk bir şey olmaz' dediler. Dalga geçmeleri hoş bir şey değildi. Çalışanlar ilgileniyordu ama patronları gelip onlardan işlerinin başına gitmelerini istedi" diye konuştu. (DHA)