T24 LogoT24 Logo
Gündem

Go-kart aracında kalp krizi geçiren Alman turist öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ALMANYA'dan tatil için Antalya'ya gelen Bodo Nelles (49), bindiği go-kart aracında kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi

29 Ocak 2018 15:13

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ALMANYA\'dan tatil için Antalya\'ya gelen Bodo Nelles (49), bindiği go-kart aracında kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.
Antalya\'da tatil yapan Alman Bodo Nelles, dün akşam saatlerinde, Aksu ilçesinde özel işletmenin go-kart pistine karting yapmaya gitti. Alman turistin bindiği go-kart aracının durduğunu gören işletme çalışanları, aracın yanına gitti. Görevliler, Bodo Nelles\'in araçta hareketsiz halde durduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Alman turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Nelles\'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Yapılan incelemede, Alman turistin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.
Bodo Nelles\'in cenazesinin ülkesine gönderileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAALMANYAAntalyaBodo NellesAlman Bodo NellesAksuAlmanGörevliler Bodo NellesBelirtilenNellesAdli Tıp KurumuYapılanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24