Go-kart aracında kalp krizi geçiren Alman turist öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ALMANYA\'dan tatil için Antalya\'ya gelen Bodo Nelles (49), bindiği go-kart aracında kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.

Antalya\'da tatil yapan Alman Bodo Nelles, dün akşam saatlerinde, Aksu ilçesinde özel işletmenin go-kart pistine karting yapmaya gitti. Alman turistin bindiği go-kart aracının durduğunu gören işletme çalışanları, aracın yanına gitti. Görevliler, Bodo Nelles\'in araçta hareketsiz halde durduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Alman turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Nelles\'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Yapılan incelemede, Alman turistin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.

Bodo Nelles\'in cenazesinin ülkesine gönderileceği belirtildi.



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