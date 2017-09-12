Go-kart aracına şalı dolanan hemşirenin ailesi tepkili

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- RİZE\'de bindiği go-kart aracında boynundaki şalı lastiğe takılarak nefessiz kalan ve boğazı delinerek akciğerine tüp yerleştirilen hemşire 21 yaşındaki Tuğba Cevahir’in yakınları olayın ardından 15 gün geçmesine rağmen soruşturma dosyasını savcılığa ulaştırmayan polise tepki gösterdi. Tuğba Cevahir’in ağabeyi Murat Cevahir, “Burada bir art niyet var” dedi.

Rize Sahil Park alanındaki go-kart pistinde 29 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda arkadaşları ile go-kart aracına binen hemşire Tuğba Cevahir, tur attığı sırada boynundaki şalı lastiğe dolandı. Kenardaki lastik bariyerlere çarparak duran go-kart aracındaki Cevahir nefessiz kaldı. Go-kart pisti görevlilerinin müdahale ettiği Cevahir, olay yerine çağrılan ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Boğazı delinen ve akciğerine tüp yerleştirilen Cevahir\'in tedavisi sürüyor. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili polis ekiperi de inceleme başlattı. Ancak konuşamayan genç kızın ifadesi alınamadığı gerekçesiyle dosya savcılığa ulaştırılmadı.

AVUKAT: DELİLLER MUHAFAZA ALTINA ALINMAMIŞ

Tuğba Cevahir’in avukatı Alperen Karakuş olayda işletmenin ihmali olduğunu öne sürdü, şikayetçi olduklarını belirtti. Polisin olay günü tutanak tutmadığını ve delilleri toplamadığını iddia eden avukat Karakuş, “Olaya neden olan şal delil. Polis o şalı muhafaza altına almamış.Olayın ardından 15 gün geçti halen dosya savcılığa intikal ettirilmedi. Mağdurun ifadesinin alınamadığı söyleniyor. Biz noter kanalıyla vekaletini aldığımız Tuğba hemşire için suç duyurusunda bulunduk. Dosyanın savcılığa intikal ettirilmesini bekliyoruz” dedi.

AĞABEYİ KONUŞTU: ART NİYET VAR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi’nde tedavisi süren hemşire Tuğba Cevahir’in yanında kalan ağabeyi Murat Cevahir ise olayla ilgili ihmal olduğunu düşündüklerini belirterek yasal süreç başlattıklarını anlattı. Olayın peşini bırakmayacaklarını da vurgulayan Murat Cevahir, “Kardeşim ilk kez go-kart aracına bineceğini söylemesine rağmen uyarılmadı. Şalı ile ilgili bir bilgilendirme yapılmamış. Olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Polisin olaydan 15 gün geçmesine rağmen dosyayı savcılığa intikal ettirmediğini de belirten Murat Cevahir, “Burada bir art niyet var. Birilerinin baskısı mı var? 15 günde, bir dosya savcılığa ulaştırılamaz mı?” diye sorarak yaşananlara tepki gösterdi.



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