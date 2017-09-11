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Go-kart aracına şalı dolanan genç kız ölümden döndü

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- RİZE'de bindiği go-kart aracında boynundaki şalı lastiğe takılan hemşire 21 yaşındaki Tuğba Cevahir, ölümden döndü

11 Eylül 2017 22:47

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- RİZE\'de bindiği go-kart aracında boynundaki şalı lastiğe takılan hemşire 21 yaşındaki Tuğba Cevahir, ölümden döndü. Nefessiz kalan genç kızın boğazı delindi, akciğerine tüp yerleştirildi. Olay anındaki panik güvenlik kameraları ile kaydedildi.
Olay, 29 Ağustos tarihinde Rize Sahil Park alanındaki go-kart pistinde yaşandı. Arkadaşları ile go-kart aracına binen hemşire Tuğba Cevahir, tur attığı sırada boynundaki şalı lastiğe dolandı. Kenardaki lastik bariyerlere çarparak duran go-kart aracındaki talihsiz kız nefessiz kaldı. Go-kart pisti görevlilerinin müdahale ettiği Tuğba hemşire olay yerine çağrılan ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Boğazı delinen ve akciğerine tüp yerleştirilen kızın tedavisi sürüyor. Olay güvenlik kameraları ile kaydelirken soruşturma başlatıldı. 
\"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK\"
Go-kart pisti görevlisi Hakan Kiremitçi yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek Tuğba hemşireye \'Geçmiş olsun\' dileklerini iletti. Go-kart aracına binilmeden önce uyarı levhalarının gösterildiğini, kask ve emniyet kemerinin takılarak tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Kiremitçi, \"Tuğba birkaç kez kaza yaptı. İlk defa biniyormuş, biraz acemiydi. 10 dakikaya yakın aracı bindiği sırada bir kaza olduğunu fark edince hemen müdahale ettik. Biz tüm tedbirlerini almıştık. Binerken şalı konusunda uyarmıştık. Binerken şalını boynuna doladı. Ama 5-10 dakika süreyle aracı binince şalının rüzgardan açıldığını düşünüyoruz. Ama durup bizden yardım istemedi\" dedi.

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