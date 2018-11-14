GMO 7nm bitcoin madenciliği ekipmanı sevkiyatlarını erteledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Japonya’da yer alan GMO internet firması, iki ayrı model yedi nanometrelik (7 nm) yeni kripto para madenciliği ekipmanının sevkiyatlarının ertelendiğini duyurdu.

Sevkiyatların durdurulduğunu Pazartesi günü duyuran şirketten gelen açıklamaya göre, B2 ve B3 model kripto para madenciliği ekipmanları için ihtiyaç olan parçaları bulmanın küresel arz – talep dengesi sebebiyle içinde bulunduğumuz dönemde zor olduğu açıklandı.

Açıklamada şirketin içinde bulunduğumuz yıl içinde yeniden sevkiyatlara başlanıp başlanmayacağına karar verilmediği de belirtildi.

Şirket, müşterilerin iade taleplerinin değerlendirildiğini ve şu ana kadar yapılan iade taleplerinin hepsine geri ödemelerin tamamlandığını duyurdu.