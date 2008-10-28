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Spor

GM'lerin yeni sezon tahminleri

Sezonun başlamasına 1 haftadan kısa bir süre kala ligdeki 30 takımın genel menajerleri sezon öncesi tahminlerde bulundu. İşte yöneticilere göre NBA finalistleri, şampiyonu ve grup şampiyonla

28 Ekim 2008 02:00


Sezonun başlamasına 1 haftadan kısa bir süre kala ligdeki 30 takımın genel menajerleri sezon öncesi tahminlerde bulundu. İşte yöneticilere göre NBA finalistleri, şampiyonu ve grup şampiyonları...

Atlantik Grubu

1. Boston - 85.2%
2. Philadelphia - 11.1%
3. Toronto - 3.7%

Merkez Grubu

1. Detroit -- 55.6%
2. Cleveland -- 44.4%

Güneydoğu Grubu

1. Orlando -- 96.3%
2. Washington -- 3.7%

Güneybatı Grubu

1. New Orleans -- 37.0%
2. Houston -- 29.6%
San Antonio -- 29.6%
4. Dallas -- 3.7%

Pasifik Grubu

1. L.A. Lakers -- 100%

Kuzeybatı Grubu

1. Utah -- 92.6%
2. Portland -- 7.4%

Doğu Konferansı Şampiyonluğu

1. Boston -- 74.1%
2. Cleveland -- 11.1%
Detroit -- 11.1%
4. Orlando -- 3.7%

Batı Konferansı Şampiyonluğu

1. L.A. Lakers - 66.7%
2. New Orleans -- 18.5%
3. Houston -- 7.4%
4. San Antonio -- 7.4%

NBA Şampiyonluğu

1. L.A. Lakers -- 46.2%
2. Boston -- 19.2%
3. New Orleans -- 11.5%
4. Houston -- 7.7%
San Antonio -- 7.7%

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