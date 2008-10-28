GM'lerin yeni sezon tahminleri

Sezonun başlamasına 1 haftadan kısa bir süre kala ligdeki 30 takımın genel menajerleri sezon öncesi tahminlerde bulundu. İşte yöneticilere göre NBA finalistleri, şampiyonu ve grup şampiyonları...
Atlantik Grubu
1. Boston - 85.2%
2. Philadelphia - 11.1%
3. Toronto - 3.7%
Merkez Grubu
1. Detroit -- 55.6%
2. Cleveland -- 44.4%
Güneydoğu Grubu
1. Orlando -- 96.3%
2. Washington -- 3.7%
Güneybatı Grubu
1. New Orleans -- 37.0%
2. Houston -- 29.6%
San Antonio -- 29.6%
4. Dallas -- 3.7%
Pasifik Grubu
1. L.A. Lakers -- 100%
Kuzeybatı Grubu
1. Utah -- 92.6%
2. Portland -- 7.4%
Doğu Konferansı Şampiyonluğu
1. Boston -- 74.1%
2. Cleveland -- 11.1%
Detroit -- 11.1%
4. Orlando -- 3.7%
Batı Konferansı Şampiyonluğu
1. L.A. Lakers - 66.7%
2. New Orleans -- 18.5%
3. Houston -- 7.4%
4. San Antonio -- 7.4%
NBA Şampiyonluğu
1. L.A. Lakers -- 46.2%
2. Boston -- 19.2%
3. New Orleans -- 11.5%
4. Houston -- 7.7%
San Antonio -- 7.7%