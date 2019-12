GM'lerin yeni sezon tahminleri

Sezonun başlamasına 1 haftadan kısa bir süre kala ligdeki 30 takımın genel menajerleri sezon öncesi tahminlerde bulundu. İşte yöneticilere göre NBA finalistleri, şampiyonu ve grup şampiyonları...



Atlantik Grubu



1. Boston - 85.2%

2. Philadelphia - 11.1%

3. Toronto - 3.7%



Merkez Grubu



1. Detroit -- 55.6%

2. Cleveland -- 44.4%



Güneydoğu Grubu



1. Orlando -- 96.3%

2. Washington -- 3.7%



Güneybatı Grubu



1. New Orleans -- 37.0%

2. Houston -- 29.6%

San Antonio -- 29.6%

4. Dallas -- 3.7%



Pasifik Grubu



1. L.A. Lakers -- 100%



Kuzeybatı Grubu



1. Utah -- 92.6%

2. Portland -- 7.4%



Doğu Konferansı Şampiyonluğu



1. Boston -- 74.1%

2. Cleveland -- 11.1%

Detroit -- 11.1%

4. Orlando -- 3.7%



Batı Konferansı Şampiyonluğu



1. L.A. Lakers - 66.7%

2. New Orleans -- 18.5%

3. Houston -- 7.4%

4. San Antonio -- 7.4%



NBA Şampiyonluğu



1. L.A. Lakers -- 46.2%

2. Boston -- 19.2%

3. New Orleans -- 11.5%

4. Houston -- 7.7%

San Antonio -- 7.7%