GMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun (TTK) üretimini arttırabilmesi için kuruma alınacağı açıklanan bin 500 işçinin bir an önce istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geçen 5 Haziran\'da Zonguldak\'ta düzenlediği mitingde TTK\'ya bu yıl bin, gelecek yıl da 500 olmak üzere toplam bin 500 işçi alımı sözü verdiğini hatırlattı. TTK\'ya işçi alımının bir an önce yapılmasını beklediklerini ifade eden Demirci, kurumunun acil olarak işçiye ihtiyacı olduğunu söyledi. \"Ekonomide yaşanan sıkıntıların işçi alımını biraz geciktirdiğini düşünüyoruz\" diyen Demirci, şöyle konuştu:

\"Bu konu ile ilgili milletvekilleriyle görüşmemiz oldu. AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen\'in işçi alımının en kısa zamanda başlayacağı yönünde bize söylemleri vardı. Yılbaşından önce işçi alım müracaatlarının başlayıp gündeme geleceğini söylediler. Biz hep Aralık ayında işbaşı yaparlar diye düşünüyorduk. Bizim gönlümüzden geçen sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği sözün ardından hemen işçi alımı yapılsın ama maalesef hükümette yaşanan sıkıntılar, ekonomik kriz ve yeni başkanlık sistemine geçilmesi bu süreci biraz uzattı. Zonguldak-Bartın ve Karabük’ten alımların yapılması konusu ve 2019 mali konuya empoze edilmesinde sıkıntı olmayacağını bizlere söylediler. Yakın zamanda müracaatların başlayacağını düşünüyorum.\"

YAŞ SINIRINI HÜKÜMET BELİRLEYECEK

TKK’ya işçi alımlarda yaş sınırını hükümetin belirlediğini ifade eden Demirci, TTK\'nın bir an önce üretimini arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunması gerektiğini söyleyerek, \"Yaş sınırı ile ilgili kararı hükümet belirliyor. Herkes bir yaş sınırı söylüyor. 2006 ve 2009 yılında ki alımlarda yaş sınırı 30’u geçmedi. Biz bir şey söylersek yanlış algı yapmış oluruz. Önemli olan bizim için bir an önce işçi alımıdır. Norm kadro ile ilgili TÜBİTAK’ın bir çalışması var. Norm kadronun üye yapılandırılmasını bizler de çok talep ediyoruz. Defter üzerinde 14 bin norm kadro var ama düşürülmesi lazım. Nasıl düşürülebilir? Günün şartlarına göre belirlenmesi lazım. 10 bin norm kadro verilecekse hep öyle olmalıdır, sayı hiç düşürülmemelidir. Kar ve zarar, bunun yanında çalışma yerleri de düzeltilip yeniden yapılandırarak üretimin artıp artmadığı daha güzel belirlenir\" dedi.



