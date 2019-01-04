GMİS Genel Başkanı Demirci: İşçi alınmazsa tavrımız sert olur

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, geçen yıl planlanan TTK’ya işçi alımının 2019\'a bırakılmasından tedirgin olduklarını ifade ederek, bu yıl da işçi alınmaması durumunda tavırlarını en sert şekilde göstereceklerini söyledi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geçen 5 Haziran\'da Zonguldak\'ta düzenlediği mitingde TTK\'ya 2018 yılında bin, 2019 içinde 500 olmak üzere toplam bin 500 işçi alımı yapılacağını söylediğini hatırlattı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın söz verdiği bin işçi alınımın yapılamadığını belirten Demirci, yetkililer tarafından işçi alımlarıyla ilgili maalesef önemli adımların atılamadığını söyledi. Ak Parti Zonguldak milletvekillerinin de bu konunun üzerinde yeterince durmadıklarını düşündüğünü anlatan Demirci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, yaptığı açıklamaya göre seçimden önce 1000 seçimden sonra ise 500 işçi alınacağını söyledi. 2018 yılı geçtiğine göre 2019 yılında 1500 işçinin bir anda alınması lazım. Benim şahsi görüşüm budur. Neden böyle konuştuklarını anlamıyorum. 31 Mart geliyor. 31 Mart’ta sandıktan ne çıkacağı belli değil. Bundan önce yapılan üç seçim gibi iyi diyalog kursunlar. Cumhurbaşkanımız \'3 bin 500 kişi aldık ama üretim artmadı\' demişti. 3 bin 500 kişi aldı ama 7 ila 8 bin kişi emekli oldu. Bu, sayın Cumhurbaşkanımıza anlatılmamış. 8 bin kişi emekli olursa tabii ki üretim artmaz. Bunlar göz önünde bulundurularak 31 Mart’tan önce işçi alınması lazım\" dedi.

İşçi alınmaması durumunda sendika olarak tavırlarının sert olacağını ifade eden Demirci, şunları söyledi: “Tavrımızı en sert şekilde göstererek ne gerekiyorsa onu yaparız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü bizim her zaman söylediğimiz sözler var. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor, enerji bakanımız da bunu söylüyor, Maliye bakanımız da bunu söylüyor. Biz yerli üretime geçeceğiz diyorlar. İşçi almadan yerli üretime geçilmez. Zonguldak’ın altında 1 buçuk milyon ton kömür var. Bu kömür işçi ile çıkacaktır. Bunun için işçi alıp yer altındaki kömürün yer üstüne çıkarılması lazım.\"



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