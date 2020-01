GMİS Genel Başkanı Demirci: İki kişinin yapacağı işi bir kişiyle yapıyoruz

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını söyleyerek, \"Maden ocaklarında 14 bin kişilik norm kadronun yapması gereken işleri 7 bin 800 kişiyle yapmaya çalışıyoruz. Neredeyse 2 kişinin yapacağı işi bir kişiyle yapıyoruz. Bu durumu daha fazla sürdüremeyiz\" dedi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, yönetim kurulu üyeleri ile şube başkan ve yöneticileriyle düzenlediği basın toplantısında, TTK’da çalışan yaklaşık 8 bin işçiyi ilgilendiren 27’nci Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığını söyledi. Sözleşmede tüm taleplerinin karşılanmadığını, ancak TTK’nın durumu, ülkenin içinde bulunduğu, içeride ve dışarıda yaşanan bu sıkıntılı sürecin bunda etkili olduğunu ifade eden Demirci, şöyle dedi:

\"Her fırsatta, her ortamda söylüyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Çalışan sayımız 8 binin altına düştü. Üretimimiz 1 milyon tonun altında. Bugün öncelikle maden ocaklarımızı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Her ortamda ilgilileri, iktidar sahiplerini ve siyasi kadroları uyarıyoruz. 14 bin kişilik norm kadronun yapması gereken işleri 7 bin 800 kişiyle yapmaya çalışıyoruz. İşçi arkadaşlarımız büyük fedakarlık yapıyor. Neredeyse 2 kişinin yapacağı işi bir kişiyle yapıyoruz. Bu durumu daha fazla sürdüremeyiz. TTK’nın küçülmeye değil büyümeye ihtiyacı var. Madenci kardeşlerimiz; bu zorlu süreçte olduğu gibi bundan sonra da içeride ve dışarıda küçük hesaplar peşinde koşan, kendi çıkarlarına öncelik verenlere fırsat vermeyecektir.\"

Demirci, toplu iş sözleşmesinden doğan farkların Kurban Bayramı sonrası ödeneceğini, bu konuda TTK Genel Müdürlüğü ile görüşmelerin devam ettiğini de açıkladı.

