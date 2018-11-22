GMİS Başkanı Demirci: Son olaya ne yazık ki 'iş kazası' diyemiyoruz

ZONGULDAK, (DHA)- GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Zonguldak\'ta dün ruhsatsız maden ocağında 3 işçinin öldüğü patlamayla ilgili, \"3 arkadaşımızın hayatını kaybettiği son olaya ne yazık ki \'iş kazası\' diyemiyoruz. Çünkü üretim yapılan sözde ocak ruhsatsızdır, iş sağlığı ve güvenliği açısından asgari düzeyde bile önlem alınmamıştır\" dedi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Zonguldak\'ın Kilimli ilçesinde özel sektör sahası içinde bulunan ruhsatsız bir maden ocağında dün meydana gelen patlama sonucu, işçiler Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk\'ün hayatını kaybettiğini, Zonguldak maden havzasındaki 170 yıllık üretim tarihinde iş kazası sonucu çok sayıda madencinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yeterli denetim ve kontrollerin yapılmadığını ifade eden Demirci, \"3 arkadaşımızın hayatını kaybettiği son olaya ne yazık ki \'iş kazası\' diyemiyoruz. Çünkü üretim yapılan sözde ocak ruhsatsızdır, iş sağlığı ve güvenliği açısından asgari düzeyde bile önlem alınmamıştır. Ne yazıktır ki benzer kazalar uzun yıllardır yaşanmasına rağmen olaylar sonrasında yapılan denetim ve kontroller aynı disiplinle sürdürülememiştir. Açıkça görülüyor ki bu olay da devletin ilgili kurumlarının yeterli denetim ve kontrolleri yapamamasından kaynaklanmıştır\" diye konuştu.

Demirci, bölgenin işsizlik nedeniyle uzun yıllardır göç verdiğini, memleketinden ayrılmak istemeyenlerin de kaçak ocaklarda çalıştığını belirterek, \"Son dönemde iyice artan işsizlik ve kömür talebindeki yükselme işsizleri risk almaya zorlamaktadır. İnsanlar ölümü göze alarak kaçak ocaklardan ekmek parası kazanma derdine düşmüştür. Bölgemizdeki işsizlik sorunu da kaçak ocakların takibi kadar önem arz etmektedir. Yer altı maden işletmeciliğinin devlet ciddiyeti gerektirdiğini her fırsatta hatırlatmamıza rağmen böylesi faciaların önünü açan uygulamaların sürdürülmesi doğru değildir\" dedi.



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